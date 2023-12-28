Εορταστικό και πανεύκολο μενού και συμβουλές κουζίνας δια χειρός Τάσου Αντωνίου

Ο δημοφιλής σεφ Τάσος Αντωνίου μιλά στο Αθηναϊκό- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τη μεγάλη του αγάπη, την οποία «αποτυπώνει» σε κάθε πιάτο που δημιουργεί με έμπνευση και φαντασία. Οι συνταγές του ξεχωρίζουν και προσφέρουν μοναδικές γευστικές απολαύσεις με ένα επιπλέον χαρακτηριστικό, ότι γίνονται σε ελάχιστο χρόνο.

«Γεννήθηκα στον Πειραιά, κυριολεκτικά δίπλα στη θάλασσα. Από μικρός, η αγάπη μου για το φαγητό και τους ανθρώπους που το φτιάχνουν ήταν τεράστια. Πάντοτε τρύπωνα στην κουζίνα για να "κλέψω" την πρώτη μπουκιά από ό,τι καλό έφτιαχνε η μητέρα μου στην κουζίνα αλλά και να δω πως το έφτιαχνε», αναφέρει ο σεφ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και προσθέτει.

«Καθώς σπούδαζα στο Λονδίνο, αποφάσισα να γράψω το πρώτο μου βιβλίο μαγειρικής με τις συνταγές που θα ήθελα να ξέρω ως φοιτητής. Μερικά χρόνια αργότερα, το πρώτο μου βιβλίο, έγινε best seller και διακρίθηκε με βραβείο Gourmand ενώ παράλληλα "γεννήθηκε" το σάιτ μου www.mamapeinao.gr. Έχω κάνει πολλές συνεργασίες κατά τη διάρκεια της πορείας μου. Μέσα από αυτές, ωρίμασα όχι μόνο γαστρονομικά αλλά και σαν άνθρωπος».

Στις 20 Νοεμβρίου κυκλοφόρησε το νέο του βιβλίο με τίτλο «Μαμά, πεινάω αλλά θα μαγειρέψω εγώ» από τις εκδόσεις Key Books με 83 πεντανόστιμες και απλές στην προετοιμασία τους συνταγές από όλες τις γωνιές του πλανήτη, ενώ άμεσα θα ξεκινήσει ένα podcast με σημαντικούς καλεσμένους, τόσο από το χώρο της γαστρονομίας και της εστίασης, όσο και φίλους της γεύσης. «Το κλειδί για εμένα είναι πάντα η ειλικρίνεια και η καλή διάθεση. Πάντα πιστεύω ότι η επιτυχία έρχεται όταν εργάζεσαι με πάθος, συνέπεια και αφοσίωση!», υπογραμμίζει.

Έχοντας περάσει αμέτρητες ώρες στη κουζίνα ο σεφ και food blogger μοιράζεται τα μυστικά της για πετυχημένες γαστρονομικές περιπέτειες. «Η οργάνωση είναι το Α και το Ω μέσα στην κουζίνα. Με καλή προετοιμασία, δηλαδή έχοντας τα πάντα στη θέση τους από το αλάτι και το πιπέρι μέχρι τα υλικά και τα σκεύη που θα χρησιμοποιήσεις, τότε μπορείς να συγκεντρωθείς στη συνταγή και κατά 90% το αποτέλεσμα θα είναι τέλειο. Σίγουρα το υπόλοιπο 10% αφορά το πόση εμπειρία έχεις, και αυτό είναι κάτι που έρχεται με τα χρόνια και την εξάσκηση. Μαγειρεύοντας κερδίζεις υγεία, διάθεση, ενέργεια και χρήματα. Είναι απίστευτο πόσο ενέργεια έχεις όταν τρως θρεπτικά και καλής ποιότητας γεύματα. Μέσα σε μόλις μια εβδομάδα θα το αντιληφθείς!», σημειώνει ο επιτυχημένος σεφ ενώ δίνει σημαντικές συμβουλές για τις αγορές στο σούπερ μάρκετ.

«Είναι επίσης σημαντικό να καθορίζουμε έναν προϋπολογισμό για τα ψώνια μας. Προτείνω πάντα να πηγαίνουμε «φαγωμένοι» στο σούπερ μάρκετ, αλλιώς θα καταλήξουμε με πολύ περισσότερα τρόφιμα που δεν χρειαζόμαστε, ή ανθυγιεινά σνακ που μας έκλεισαν το μάτι γιατί ψωνίσαμε χωρίς να έχουμε φάει.

Επίσης πάντα να ψωνίζουμε με συγκεκριμένη λίστα για να μην παρεκκλίνουμε στις αγορές μας. Όσο είναι εφικτό, προτιμούμε να ψωνίζουμε λαχανικά και φρούτα από τη λαϊκή αγορά για πιο ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα.

Επιπλέον, η ισορροπημένη διατροφή είναι το κλειδί. Ενσωματώνοντας ψάρι, όσπρια, κρέας, κοτόπουλο, και λαχανικά, πετυχαίνουμε ενδιαφέρουσα ποικιλία και τη θρεπτική αξία στη διατροφή μας. Τέλος, είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι η μαγειρική είναι διασκέδαση και όχι καταναγκαστικό έργο!».

Αναφέρθηκε επίσης στην σπουδαιότητα του οικογενειακού τραπεζιού και πρότεινε ένα ολοκληρωμένο και εύκολο εορταστικό μενού που μπορεί να συναγωνιστεί τις συνταγές της μαμάς.

«Οι γιορτές υπόσχονται όμορφες και πολύτιμες στιγμές με αγαπημένες συνταγές γύρω από το τραπέζι. Είναι οι μέρες που όλοι μας είμαστε πιο χαρούμενοι και χαλαροί, γι' αυτό και είναι ιδανική ευκαιρία για οικογενειακά τραπέζια. Ειδικά σήμερα που όλοι μας έχουμε δεκάδες υποχρεώσεις κάθε μέρα, ανεξαρτήτως ηλικίας, οι γιορτές είναι μια αφορμή να ξεκουραστούμε και να έρθουμε πιο κοντά με αγαπημένα πρόσωπα που ίσως και να έχουμε χαθεί.

Δεν χρειάζεται βέβαια να μας αγχώνει το γιορτινό τραπέζι, αν και ξέρω ότι για πολλούς είναι ένα έξτρα στρες το να καλέσουν κόσμο στο σπίτι. Ένα πλατό με τυριά, αλλαντικά και κριτσίνια για αρχή, κρασί και αναψυκτικά για όσους δεν πίνουν αλκοόλ, ένα ορεκτικό, μια σαλάτα, ένα κυρίως και ένα δροσερό γλυκό είναι ό,τι πρέπει!

Όταν η οικογένεια και οι φίλοι έχουν μαζευτεί στο γιορτινό τραπέζι, το φαγητό που φτιάχνουμε με τα χέρια μας γίνεται ακόμη πιο ξεχωριστό, γεμίζοντας την ατμόσφαιρα με αγάπη και ευτυχία», υπογραμμίζει ο Τάσος Αντωνίου και προτείνει ένα πεντανόστιμο μενού ακόμα και για εκείνους που δεν τα καταφέρουν τόσο καλά στην κουζίνα.

ΣΑΛAΤΑ PANZANELLA

ΜΕΡΙΔΕΣ 4, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 5´ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 10´

Υλικά

600 γρ. ντομάτες

1 αγγούρι

300 γρ. μπαγκέτα 1 ημέρας (ή τσιαπάτα)

ένα μικρό κρεμμύδι, σε λεπτές φέτες

1-2 κ.σ. ξίδι από κόκκινο κρασί

6 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

λίγα φύλλα baby ρόκα

50 γρ. μίνι μοτσαρέλα

Aλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Κόβουμε τις ντομάτες, το αγγούρι και την μπαγκέτα σε κύβους πάχους 3 εκ. Βάζουμε τις φέτες κρεμμυδιού σε μπολ με παγωμένο αλατισμένο νερό για 23 λεπτά ώστε να μετριάσουμε την αψάδα του. Αναμειγνύουμε σε μεγάλο μπολ το ξίδι με το ελαιόλαδο και αλατοπιπερώνουμε. Προσθέτουμε τις ντομάτες, το αγγούρι, το κρεμμύδι, τη ρόκα και το ψωμί και ανακατεύουμε. Ρίχνουμε τη μίνι μοτσαρέλα, ανακατεύουμε απαλά και σερβίρουμε αμέσως.

ΣΑΛΤΙΜΠΟΚΑ ΑΛΑ ΡΟΜΑΝΑ (ΧΟIΡΙΝΟ ΦΙΛΕΤΟ ΤΥΛΙΓΜΕΝΟ ΣΕ ΠΡΟΣΟΥΤΟ)

ΜΕΡΙΔΕΣ 4, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 10´, ΕΚΤΕΛΕΣΗ 10΄

Υλικά

* 2 κ.σ. εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο

* 800 γρ. χοιρινό ψαρονέφρι, σε φέτες

* 12 φέτες προσούτο

* 60 γρ. αλεύρι για όλες τις χρήσεις

* 1 σκελίδα σκόρδο, ψιλοτριμμένο

* 1 κ. γλ. αποξηραμένο φασκόμηλο

* 400 γρ. ρόκα

* 50 ml λευκό κρασί

* Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Τοποθετούμε τις φέτες χοιρινού σε ξύλο κοπής και χτυπάμε με έναν μπάτη ή έναν πλάστη μέχρι να γίνουν πολύ λεπτές, με πάχος περίπου 5 χιλιοστά. Αλατοπιπερώνουμε κάθε φέτα χοιρινού και τυλίγουμε με προσούτο. Τοποθετούμε το αλεύρι σε ένα φαρδύ πιάτο και περνάμε κάθε φέτα μία μία μέχρι να καλυφθούν πλήρως με αλεύρι. Σκουπίζουμε τυχόν περίσσεια ποσότητα.

Προσθέτουμε το ελαιόλαδο σε τηγάνι σε μέτρια φωτιά. Σοτάρουμε τις τυλιγμένες με προσούτο φέτες χοιρινού κρέατος, χωρίς να γεμίσουμε υπερβολικά το σκεύος, για 2 λεπτά από κάθε πλευρά ή μέχρι το χοιρινό κρέας να έχει σχεδόν ψηθεί και το προσούτο να γίνει τραγανό.

Προσθέτουμε στο τηγάνι το σκόρδο μαζί με το φασκόμηλο, ανακατεύοντας τακτικά για 2 λεπτά. Σβήνουμε με το κρασί. Όταν εξατμιστεί το αλκοόλ και δημιουργηθεί μια αραιή σάλτσα, τρίβουμε το τηγάνι με τη σπάτουλα για να δέσει η σάλτσα. Σερβίρουμε τις φέτες Σαλτιμπόκα με ρόκα.

ΣΠΑΣΤΕΣ ΠΑΤΑΤΕΣ

ΜΕΡΙΔΕΣ 4, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 20´, ΕΚΤΕΛΕΣΗ 25´

Υλικά

* 800 γρ. baby πατάτες

* 100 γρ. βούτυρο, λιωμένο

* 2 σκελίδες σκόρδο σε σκόνη

* Αλάτι, φρεσκοτριμμένο πιπέρι

Εκτέλεση:

Πλένουμε καλά τις baby πατάτες. Βράζουμε νερό σε κατσαρόλα σε μέτρια φωτιά και ρίχνουμε τις πατάτες. Βράζουμε για περίπου 20 λεπτά μέχρι να μαλακώσουν και να τρυπιούνται εύκολα με πιρούνι.

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C στον αέρα. Μεταφέρουμε τις πατάτες στη λαμαρίνα του φούρνου που έχουμε στρώσει με λαδόκολλα. Με τη βοήθεια ενός ποτηριού τις πιέζουμε μέχρι να ανοίξουν στα πλάγια χωρίς να λιώσουν εντελώς. Περιχύνουμε με το βούτυρο, αλατίζουμε και πασπαλίζουμε με το σκόρδο. Ψήνουμε στον φούρνο για 25 λεπτά μέχρι να ροδίσουν και να γίνουν τραγανές.

ΚΕΙΚ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΕΥΡΙ

ΜΕΡΙΔΕΣ 6, ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 5´, ΕΚΤΕΛΕΣΗ 30´- 35´

Υλικά

* 230 γρ. ανάλατο βούτυρο, σε θερμοκρασία δωματίου

* 260 γρ. κουβερτούρα, ψιλοκομμένη

* 1 κ. γλ. στιγμιαίο καφέ ή καφέ εσπρέσο σε σκόνη

* 270 γρ. ζάχαρη

* 1 κ. γλ. εκχύλισμα βανίλιας

* 1 πρέζα αλάτι

* 6 μεγάλα αυγά, σε θερμοκρασία δωματίου

Εκτέλεση:

Ζεσταίνουμε τον φούρνο στους 190°C. Βουτυρώνουμε μια αποσπώμενη φόρμα για κέικ 20 εκ. Στρώνουμε τον πάτο με λαδόκολλα. Λιώνουμε το βούτυρο, την κουβερτούρα και τον στιγμιαίο καφέ για 45 λεπτά σε κατσαρολάκι σε χαμηλή φωτιά. Αποσύρουμε από τη φωτιά και αφήνουμε το μείγμα να έρθει σε θερμοκρασία δωματίου. Χτυπάμε σε ένα μπολ με το σύρμα τη ζάχαρη, τη βανίλια και το αλάτι. Προσθέτουμε ένα ένα τα αυγά, ανακατεύοντας μετά από κάθε προσθήκη. Προσθέτουμε το κρύο μείγμα κουβερτούρας και αναμειγνύουμε απαλά με μαρίζ. Μεταφέρουμε το μείγμα στη φόρμα και ψήνουμε για 30 με 35 λεπτά, γυρίζοντας το ταψί στα μισά του χρόνου.

Το κέικ είναι έτοιμο όταν η κορυφή του σχηματίσει ρωγμές, οι άκρες έχουν φουσκώσει και το κέντρο κουνιέται ελαφρώς.

Αφήνουμε να κρυώσει για περίπου 10 λεπτά. Το κέικ θα ξεφουσκώσει ελαφρώς όσο κρυώνει. Ξεφορμάρουμε αφού κρυώσει καλά και το διατηρούμε σε θερμοκρασία δωματίου έως και τρεις ημέρες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

