Atlas: Αυτό είναι το πιο εμβληματικό εστατόριο στον κόσμο για το 2023 - Για ποιο πιάτο ξεχωρίζει

Το Figlmüller φημίζεται για ένα πολύ κλασικό βιεννέζικο πιάτο, το σνίτσελ βιενουά, που προσφέρει στο τραπέζι για πάνω από έναν αιώνα

Figlmüller

Το βιεννέζικο εστιατόριο Figlmüller, που είναι σε λειτουργία από το 1905, κέρδισε τον τίτλο του πιο εμβληματικού εστιατορίου για τη χρονια που φεύγει από τον παγκόσμιο αστρονομικό οδηγό Atlas.

Το Figlmüller φημίζεται για ένα πολύ κλασικό βιεννέζικο πιάτο, το σνίτσελ βιενουά, που προσφέρει στο τραπέζι για πάνω από έναν αιώνα.

Το πιάτο από το συγκεκριμένο εστιατόριο κερδίζει τους ανταγωνιστές χάρη στην πολύ σχολαστική επιλογή πολύ καλής ποιότητας ντόπιου χοιρινού κρέατος και στην ακριβή μέθοδο τηγανίσματος. Το αποτέλεσμα, ένα ελαφρύ, τραγανό σνίτσελ, που έχει γίνει μέτρο σύγκρισης για τα υπόλοιπα εστιατόρια.

σνίτσελ

