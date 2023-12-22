Atlas: Αυτό είναι το πιο εμβληματικό εστατόριο στον κόσμο για το 2023 - Για ποιο πιάτο ξεχωρίζει

Το βιεννέζικο εστιατόριο Figlmüller, που είναι σε λειτουργία από το 1905, κέρδισε τον τίτλο του πιο εμβληματικού εστιατορίου για τη χρονια που φεύγει από τον παγκόσμιο αστρονομικό οδηγό Atlas.

Το Figlmüller φημίζεται για ένα πολύ κλασικό βιεννέζικο πιάτο, το σνίτσελ βιενουά, που προσφέρει στο τραπέζι για πάνω από έναν αιώνα.

Το πιάτο από το συγκεκριμένο εστιατόριο κερδίζει τους ανταγωνιστές χάρη στην πολύ σχολαστική επιλογή πολύ καλής ποιότητας ντόπιου χοιρινού κρέατος και στην ακριβή μέθοδο τηγανίσματος. Το αποτέλεσμα, ένα ελαφρύ, τραγανό σνίτσελ, που έχει γίνει μέτρο σύγκρισης για τα υπόλοιπα εστιατόρια.

Figlmüller is the most iconic restaurant in the world in 2023.



View complete TasteAtlas Awards 23/24 lists: https://t.co/f4sZ5Ny68A



Figlmüller, a venerable Viennese institution, has earned its reputation by specializing in a single dish - the Schnitzel Wiener Art - for over a… pic.twitter.com/V5OOzh0H6A — TasteAtlas (@TasteAtlas) December 22, 2023

Πηγή: skai.gr

