Επιδόματα ΟΠΕΚΑ: Αύριο οι πληρωμές για τον Νοέμβριο

Τα κοινωνικά επιδόματα Νοεμβρίου θα καταβληθούν αύριο, 30 Νοεμβρίου, μέσω του ΟΠΕΚΑ, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Το σύνολο των δικαιούχων που θα διανεμηθούν τα επιδόματα ανέρχεται σε 1.383.033, ενώ το σύνολο των καταβολών είναι 325.242.738 ευρώ.

Συγκεκριμένα, θα καταβληθούν τα εξής επιδόματα:

- Επίδομα παιδιού 687.234 δικαιούχοι - 140.861.982 ευρώ

- Επίδομα Στέγασης 251.965 δικαιούχοι - 30.494.339 ευρώ

- Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα 205.771 δικαιούχοι - 44.121.778 ευρώ

- Αναπηρικά 182.329 δικαιούχοι - 83.754.902 ευρώ

- Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 765 δικαιούχοι - 238.526 ευρώ

- Επίδομα Ομογενών 5.708 δικαιούχοι - 200.911 ευρώ

- Επίδομα Ανασφ. Υπερηλίκων, ν. 1296/1982, δικαιούχοι 15.473 - 5.689.493 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων 17.681 δικαιούχοι - 7.104.450 ευρώ

- Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας 9.844 δικαιούχοι - 2.464.887 ευρώ

- Έξοδα Κηδείας 131 δικαιούχοι - 104.172 ευρώ

- Επίδομα Γέννησης 11.013 δικαιούχοι - 11.066.000 ευρώ

- Κόκκινα Δάνεια 2.100 δικαιούχοι - 188.485 ευρώ

- Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές 8 δικαιούχοι - 8.000 ευρώ

- Πρόγραμμα Γέφυρα 55 δικαιούχοι - 22.666 ευρώ

- Επίδομα Αναδοχής 543 δικαιούχοι - 286.334 ευρώ

- Πρόγραμμα Συνεισφοράς Δημοσίου σε ευάλωτους οφειλέτες 133 δικαιούχοι - 14.465 ευρώ

- Πρόγραμμα Προσωπικού βοηθού 429 δικαιούχοι - 325.400 ευρώ

Σημειώνεται ότι ξεκίνησαν και οι καταβολές για τους δικαιούχους του Προγράμματος Προσωπικού Βοηθού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

