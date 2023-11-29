Επίδομα παιδιού: Στις 22 Δεκεμβρίου ανοίγει ξανά η πλατφόρμα

Στις 22 Δεκεμβρίου 2023 ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για το Επίδομα Παιδιού.

Ο ΟΠΕΚΑ, ενημερώνει αναφορικά με την πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το Α21-Επίδομα Παιδιού, ότι: Λόγω των αναγκαίων τεχνικών επεξεργασιών για την καταβολή τόσο του έκτακτου επιδόματος αλληλεγγύης κατά την 22η Δεκεμβρίου, όσο και λόγω του γεγονότος ότι την ίδια ημέρα θα γίνει και η καταβολή της 6ης δόσης του επιδόματος παιδιού, δεν θα είναι διαθέσιμη η πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων.

Η πλατφόρμα θα είναι διαθέσιμη για την υποβολή αιτήσεων έτους 2023 και πάλι, στις 22 Δεκεμβρίου και έως την 15η Ιανουαρίου 2024. Σημειώνεται ότι όσοι δικαιούχοι υποβάλλουν τις αιτήσεις στην προαναφερθείσα χρονική περίοδο, θα λάβουν και την έκτακτη επιδότηση του Επιδόματος Αλληλεγγύης

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.