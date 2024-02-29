Μέσα στην ημέρα αναμένεται να γίνει γνωστό από το υπουργείο Οικονομικών εάν τελικά δοθεί παράταση για την διασύνδεση των 400.000 ταμειακών μηχανών με τα POS, όπως έχουν ζητήσει οι επαγγελματίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι είναι πιθανή η παράταση καθώς υπάρχουν ακόμα τεχνικά ζητήματα που δεν επιτρέπουν την έγκαιρη ολοκλήρωση του συνόλου των διαδικασιών.

Επιπλέον στην πλειοψηφία τους οι επιχειρήσεις δεν έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν, εντός χρονοδιαγράμματος, όλες τις ενέργειες που απαιτούνται για την εφαρμογή του μέτρου.

Καθοριστικό γεγονός για την παράταση θα αποτελέσει ο ακριβής αριθμός των επιχειρήσεων που μέχρι σήμερα δεν έχουν συνδεθεί με τα POS.

Το υπουργείο Οικονομικών, έχει διαμηνύσει ωστόσο ότι το έργο της διασύνδεσης πρέπει θα ολοκληρωθεί καθώς αποτελεί ένα από τα ορόσημα για την εκταμίευση της δόσης του Σεπτεμβρίου από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Κρίσιμο παραμένει το ερώτημα, ποιες περιπτώσεις θα αφορά η παράταση, αν θα μετατεθεί ο χρόνος επιβολής των κυρώσεων και των τσουχτερών προστίμων για όσους δεν συμμορφωθούν εγκαίρως ή απλώς θα υπάρξει περίοδος ανοχής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους νέους υπόχρεους εγκατάστασης POS, το περιθώριο μη επιβολής προστίμου 1.500 ευρώ μετατέθηκε από την 1η Μαρτίου στην 1η Απριλίου, υπό την προϋπόθεση παραγγελίας των POS έως τις 29 Φεβρουαρίου ενώ εάν έχουν καταθέσει αίτηση για την προμήθεια αλλά εκκρεμεί η εγκατάσταση, τότε το περιθώριο συμμόρφωσης μπορεί να φτάσει μέχρι 31 Mαρτίου.

Μέχρι σήμερα Πέμπτη, 400.000 επιχειρήσεις, θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS κάτι που με τη σημερινή εικόνα που υπάρχει στην αγορά μοιάζει απίθανο.

Παρά το γεγονός ότι οι ρυθμοί έχουν αυξηθεί τις τελευταίες ημέρες φτάνοντας στις 4.000 έως 5.000 συνδέσεις καθημερινά σύμφωνα με τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών Γιάννη Χατζηθεοδοσίου μόλις το 15% των υπόχρεων έχει ολοκληρώσει τη διασύνδεση, δηλαδή περίπου 60.000 εταιρείες.

Το πρόβλημα των καθυστερήσεων δεν έγκειται τόσο στην απροθυμία των εμπλεκόμενων όσο στο πολυσύνθετο project που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στη χώρα μας σε τέτοια έκταση και έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες περιπτώσεις στις οποίες σημειώνεται μεγάλη καθυστέρηση της αναβάθμισης των POS από τους παρόχους τους και να ανακύπτουν τεχνικά προβλήματα σύνδεσης και δικτύωσης των POS από τους προμηθευτές των ταμειακών μηχανών που προβαίνουν και στην τελική διασύνδεση.

Δεδομένων των τεχνικών ζητημάτων, μετά την ΓΣΕΒΕΕ και την ΕΣΕΕ, στον κατάλογο με τους φορείς που ζητούν πίστωση χρόνου προστέθηκε η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος.

Το ποινολόγιο

Σύμφωνα με τη νομοθετική διάταξη που προωθήθηκε στη Βουλή, τα πρόστιμα που θα επιβάλλονται από την 1η Μαρτίου έχουν ως εξής:

Στις επιχειρήσεις και τα καταστήματα που δεν προχωρήσουν στη διασύνδεση ταμειακών μηχανών με POS:

Πρόστιμο 10.000 ευρώ για όσες τηρούν απλογραφικά βιβλία

Πρόστιμο 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία

Στους παρόχους POS:

Πρόστιμο 200.000 ευρώ. Αν όμως η ίδια παράβαση διαπραχθεί εντός πενταετίας το πρόστιμο θα φθάνει στα 300.000

Στους εισαγωγείς και κατασκευαστές ταμειακών μηχανών:

Ανάκληση της άδειας καταλληλόλητας του μοντέλου ταμειακής και πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Στους Παρόχους Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης που διασυνδέονται με Εμπορικά/Λογιστικά Προγράμματα Διαχείρισης (Enterprise Resource Planning, «ERP»):

Τα παραστατικά που θα εκδίδονται από το πρόγραμμα ERP δεν θα θεωρούνται νόμιμα και θα επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ.

Στους 35 νέους κλάδους η μη εγκατάσταση POS εγκυμονεί πρόστιμο 1.500 ευρώ αλλά από 1ης Απριλίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.