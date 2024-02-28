Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, που περιλαμβάνει την «κατ' εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025» και το επίδομα μητρότητας.

Από το βήμα της Βουλής, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Δόμνα Μιχαηλίδου, κατά τη διάρκεια της ομιλίας της, αναφερόμενη στην «κατ' εξαίρεση χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας 2024-2025», είπε: «Έχουμε επιστρέψει στην κανονικότητα. Η οικονομία μας καταγράφει θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και το ποσοστό της ανεργίας έχει υποχωρήσει σε ιστορικά χαμηλό επίπεδο».

Η κ. Μιχαηλίδου ξεκαθάρισε ότι η απώλεια ασφαλιστικής ικανότητας δεν συνεπάγεται απώλεια της δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. «Δεν υπάρχει πολίτης αυτής της χώρας που να έχει ενεργό ΑΜΚΑ και να στερείται το δικαίωμα δωρεάν νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο» διευκρίνισε η υπουργός Εργασίας και σημείωσε: «Η δυνατότητα αυτή δόθηκε το 2014, δηλαδή πριν από 10 χρόνια, όταν κυβέρνηση ήταν και πάλι η ΝΔ». Ειδικά, σε ό,τι αφορά στα παιδιά, στα άτομα με αναπηρία και στους χρονίως πάσχοντες, η κ. Μιχαηλίδου υπενθύμισε ότι καλύπτονται και από ιδιώτες γιατρούς για συνταγογράφηση φαρμάκων, θεραπειών και διαγνωστικών εξετάσεων, όπως προβλέπει προγενέστερη απόφαση του 2022.

Παράλληλα, η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης προσέθεσε τα εξής: «Ασφαλιστική ικανότητα αποδίδεται σε όλους τους εργαζόμενους, μισθωτούς και μη, που έχουν πληρώσει τις ασφαλιστικές εισφορές τους ή έχουν ρυθμίσει τις οφειλές τους και πληρώνουν τακτικά τις δόσεις που προβλέπει η ρύθμιση. Αυτό σημαίνει ότι, όποιος δεν χρωστάει στον ΕΦΚΑ, ο ίδιος και τα προστατευόμενα μέλη της οικογένειάς του καλύπτονται όχι μόνο από το δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά έχουν πρόσβαση και σε ιδιωτικούς παρόχους υγείας, ιατρούς, διαγνωστικά κέντρα και ιδιωτικές κλινικές.

Σε αυτό τον κανόνα υπάρχουν εξαιρέσεις, όπως αυτές προβλέπονται από την τροπολογία, η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Η κατ' εξαίρεση ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας αφορά σε ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ και στις οικογένειές τους οι οποίοι δραστηριοποιούνται επαγγελματικά σε πληγείσες περιοχές από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και σε περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του 2018. Στις εξαιρέσεις συμπεριλαμβάνονται και οι άνεργοι αυτών των περιοχών, καθώς και οι εργαζόμενοι στα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, Ζώνης Περάματος και Ελευσίνας».

Μάλιστα, όπως τόνισε η κ. Μιχαηλίδου, η εξυπηρέτηση των πολιτών για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας γίνεται χωρίς ραντεβού. «Για την ενημέρωση των στοιχείων τους στο μητρώο, οι πολίτες θα εξυπηρετούνται από όλες τις Τοπικές Διευθύνσεις, ανεξάρτητα από το πού ανήκουν ή από το εάν έχουν κλείσει ραντεβού» αποσαφήνισε.

«Ως Πολιτεία» - υπογράμμισε η υπουργός Εργασίας - «πρέπει να διαφυλάξουμε την ισονομία και να προστατεύσουμε και εκείνους τους συμπολίτες μας που με θυσίες είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους».

Επίσης, η τροπολογία περιλαμβάνει και δύο ουσιαστικές διασαφηνίσεις ως προς την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας και ως προς τη μεταβίβαση αυτής στον άλλο γονέα. Με βάση αυτές τις αλλαγές, η μητέρα ασφαλισμένη του e-ΕΦΚΑ, ελεύθερη επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενη ή αγρότισσα, δικαιούται ειδική παροχή προστασίας μητρότητας εννέα μηνών, η οποία εκκινεί, μετά την καταβολή του επιδόματος μητρότητας του e-ΕΦΚΑ. Όπως επεσήμανε η κ. Μιχαηλίδου, η ΔΥΠΑ καταβάλλει στις δικαιούχους μηνιαίως ποσό ίσο με τον εκάστοτε ισχύοντα κατώτατο μισθό.

Αναφερόμενη στο δικαίωμα της μητέρας να μεταβιβάζει την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα, η υπουργός Εργασίας συμπλήρωσε: «Η μητέρα δικαιούται να μεταβιβάσει έως επτά μήνες από την ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας στον πατέρα. Σε περίπτωση που ο πατέρας εργάζεται με σχέση εξαρτημένης εργασίας, λαμβάνει - πλέον της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας - αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

