Σε δέσμη παρεμβάσεων για την οριστική διευθέτηση των εκκρεμοτήτων που σχετίζονται με την ΛΑΡΚΟ, με γνώμονα την ανάγκη να σταματήσει η οικονομική αιμορραγία του Δημοσίου από τη λειτουργία της εταιρείας -η οποία αποτιμάται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ που επιβαρύνουν όλους τους φορολογούμενους - κατέληξαν τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Εργασίας, όπως ανακοινώθηκε.

Στη δέσμη των παρεμβάσεων αυτών περιλαμβάνονται και μέτρα μεταβατικής κάλυψης των εργαζομένων με βάση αντίστοιχα μέτρα που είχαν ληφθεί σε άλλες επιχειρήσεις (π.χ. ναυπηγεία Σκαραμαγκά).

Υπενθυμίζεται ότι η ΛΑΡΚΟ τέθηκε σε καθεστώς Ειδικής Διαχείρισης στις αρχές του 2020 ενώ είχε φθάσει προ πολλού σε οικονομικό αδιέξοδο (μόνο τα χρέη προς τη ΔΕΗ ξεπερνούσαν τα 350 εκατ. ευρώ) και σταμάτησε να λειτουργεί εδώ και αρκετούς μήνες. Στο διάστημα αυτό (από το 2020) η μισθοδοσία των εργαζομένων καλύπτεται από το Δημόσιο με δαπάνη που έχει ξεπεράσει μέχρι στιγμής τα 100 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται επίσης ότι το Ελληνικό Δημόσιο έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για παράνομες κρατικές ενισχύσεις προς την εταιρεία.

Ο διαγωνισμός για την πώληση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ ολοκληρώθηκε το 2023 αλλά έκτοτε εκκρεμεί προσφυγή ενός από τους συμμετέχοντες στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Στόχος της κυβέρνησης, αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης του Δικαστηρίου είναι η άμεση ολοκλήρωση της μεταβίβασης στον πλειοδότη.

Χθες πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ εκπροσώπων των τριών συναρμόδιων υπουργείων και των σωματείων των εργαζομένων. Στη συνάντηση μετείχαν ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Αθανάσιος Πετραλιάς, η Γενική Γραμματέας Εργασιακών Σχέσεων Άννα Στρατινάκη και εκπρόσωπος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τα μέτρα στα οποία κατέληξε η κυβέρνηση είναι τα εξής:

1. Διακόπτεται και επισήμως η λειτουργία της ΛΑΡΚΟ με τη μορφή που είχε λάβει μέχρι σήμερα, μέχρι την υπέρβαση των νομικών προβλημάτων και την υπογραφή συμφωνίας με τον επενδυτή.

2. Διακόπτεται αντίστοιχα η κάλυψη των εργαζομένων οι οποίοι λάμβαναν μισθοδοσία χωρίς να λειτουργεί η επιχείρηση. Δίνεται παράλληλα μια εύλογη μεταβατική περίοδος μέχρι τις 12 Μαΐου με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, με προκειμένου να υπάρξει για όλες τις πλευρές (κυβέρνηση, ειδική διαχείριση, εργαζόμενοι) η αναγκαία περίοδος προσαρμογής.

3. Τις αμέσως επόμενες ημέρες προχωρά η έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με την οποία θα ενεργοποιείται ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ σε φορείς υποδοχείς μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

4. Το Πρόγραμμα θα έχει διάρκεια έως δύο έτη για όσους είναι έως 55 ετών και έως επτά έτη για όσους είναι άνω των 55 ετών, με ακαθάριστη μηνιαία αμοιβή 1.210 ευρώ μικτά ή 1.000 ευρώ καθαρά. Οι φορείς αποδοχής περιλαμβάνουν Περιφέρειες, Δήμους, Κέντρα Υγείας, τη ΔΥΠΑ και τον e-ΕΦΚΑ, σε περιοχές κατά το δυνατόν πλησίον των κατοικιών των εργαζομένων.

5. Στόχος του προγράμματος για τους εργαζόμενους άνω των 55 ετών είναι η συμπλήρωση των αναγκαίων προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση. Αντίστοιχα στόχος του προγράμματος για τους εργαζόμενους κάτω των 55 ετών είναι η μεταβατική τους κάλυψη μέχρι να βρουν απασχόληση μέσω του νέου επενδυτή της ΛΑΡΚΟ ή αλλού.

6. Το Υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ θα είναι σε στενή συνεννόηση με τους εκπρόσωπους των εργαζομένων το επόμενο διάστημα προκειμένου να διασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνοχή μεταξύ των περιοχών που βρίσκονται οι εργαζόμενοι και συναφών ειδικοτήτων στους φορείς υποδοχής. Σκοπός είναι εντός Μαΐου να εκδοθούν οι προσκλήσεις από τους φορείς υποδοχής.

7. Παράλληλα παρατείνεται η δυνατότητα χρήσης των κατοικιών Λάρυμνας και Αγίου Ιωάννη, μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας διάθεσης των περιουσιακών στοιχείων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

