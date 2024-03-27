Yποχωρούν οι αποδόσεις των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά

Συνεχίστηκε και σήμερα η αποκλιμάκωση των αποδόσεων των ομολόγων στη δευτερογενή αγορά, όπως άλλωστε καταγράφηκε και στη δημοπρασία των εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Ελληνικού Δημοσίου.

Θετικό διατηρείται το κλίμα στην αγορά, καθώς εδραιώνεται η προσδοκία για πρώτη μείωση των επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα τον Ιούνιο.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα εκτιμά πλέον με μεγαλύτερη βεβαιότητα ότι ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει ξανά στο στόχο του 2% έως τα μέσα του 2025, καθώς η αύξηση των μισθών μετριάζεται, όπως δήλωσε σήμερα το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ, Piero Cipollone.

«Η αύξηση των μισθών φαίνεται να κινείται εντός πλαισίου, για να μετριαστεί σταδιακά μεσοπρόθεσμα προς επίπεδα που συνάδουν με τον στόχο μας για τον πληθωρισμό και την αύξηση της παραγωγικότητας, σύμφωνα με τις προβλέψεις», δήλωσε ο Cipollone σε εκδήλωση στις Βρυξέλλες.

Σημειώνεται ότι η αγορά προεξοφλεί ότι η ΕΚΤ θα μειώσει τα επιτόκια τον Ιούνιο, ωστόσο παραμένει διχασμένη για το αν θα γίνουν δύο ή τρεις ακόμη κινήσεις πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους

Στη δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της καταγράφηκαν συναλλαγές 98 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 36 εκατ .ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε στο 3,36% από 3,38% που έκλεισε χθες, έναντι 2,29 % του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1.07

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαικό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0818 δολ . από το επίπεδο των 1,0839 δολ, που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

