Από αύριο, Τρίτη 12 Μαρτίου, μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις ένταξης στο πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», προϋπολογισμού 176,75 εκατ. ευρώ.

Η σχετική προκήρυξη για την εκκίνησή του υπογράφηκε από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρο Σκυλακάκη, την Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Αλεξάνδρα Σδούκου και από τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Σκοπός του προγράμματος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων και μη κτιριακών εγκαταστάσεων υφιστάμενων επιχειρήσεων -πολύ μικρών, μικρών, μεσαίων, μεγάλων και πολύ μεγάλων- της Ελληνικής Επικράτειας, που δραστηριοποιούνται σε επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) από τους κλάδους του εμπορίου, των υπηρεσιών, της εστίασης, της παραγωγής αρτοσκευασμάτων και γλυκισμάτων, καθώς και του τουρισμού. Σημειώνεται, ακόμη, πως θα πρέπει να διαθέτουν ελληνικό ΑΦΜ και να είναι ενεργές κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής.

Ειδικά για τις τουριστικές επιχειρήσεις, δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσες (σύμφωνα με το σήμα λειτουργίας ή την υποβληθείσα γνωστοποίηση) έχουν δυναμικότητα που δεν υπερβαίνει τις 200 κλίνες.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός (δημόσια δαπάνη και ιδιωτική συμμετοχή, άνευ Φ.Π.Α.) κάθε επενδυτικής πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ για τον κλάδο του τουρισμού και αντίστοιχα δεν μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ για τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών.

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις θα λάβουν ενίσχυση για την υλοποίηση παρεμβάσεων, που αφορούν σε: ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους (π.χ. θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης), εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων (αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας), αλλά και ψύξης χώρων (αντικατάσταση ψυκτών), αερισμού χώρων, ζεστού νερού χρήσης, αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που σχετίζεται με την παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία), κ.ά. Το ποσοστό ενίσχυσης των επιλέξιμων δαπανών μπορεί να φτάσει έως και το 65%. Εξαρτάται από το είδος αυτών, καθώς και από το μέγεθος της επιχείρησης.

Αιτήσεις, με σκοπό τη χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας (https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr) έως και τις 31 Μαρτίου 2024. Στο πρόγραμμα εφαρμόζεται η μέθοδος της άμεσης αξιολόγησης (First in-First out).

Μάλιστα προς ενημέρωση του κοινού, για την καλύτερη και έγκαιρη προετοιμασία των ενδιαφερόμενων, το πρόγραμμα είχε προδημοσιευτεί στις 14.2.2024, στις επίσημες ιστοσελίδες των δύο Υπουργείων.

Η εν λόγω πρωτοβουλία υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης: «Εξοικονομώ - Επιχειρώντας», με την υποστήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Με αφορμή την προκήρυξη του προγράμματος ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Θόδωρος Σκυλακάκης, δήλωσε: «Επιχειρήσεις από όλη τη χώρα και κάθε μεγέθους, με πεδίο δράσης από την εστίαση, το εμπόριο και άλλες υπηρεσίες έως τον τουρισμό, αλλά και αρτοποιεία, επωφελούνται από το πρόγραμμα που προκηρύσσουμε. Από τη “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα” όπως είναι ο τίτλος του, οι ωφελούμενοι διασφαλίζουν σημαντική οικονομική ενίσχυση για την υλοποίηση δράσεων που θα τους βοηθήσουν να εξοικονομήσουν ενέργεια και κατά συνέπεια χρήματα, ενώ παράλληλα θα αναβαθμίσουν ενεργειακά την επιχείρησή τους, συμβάλλοντας στην προσπάθεια μείωσης εκπεμπόμενων ρύπων, άρα και στην προστασία του περιβάλλοντος».

Η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, σημείωσε: «Μια νέα εμβληματική δράση για την ενεργειακή αναβάθμιση εκκινεί από τις 12 Μαρτίου 2024. Με συνολικό προϋπολογισμό 176,75 εκατομμύρια ευρώ, πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το πρόγραμμα “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα” στοχεύει στις επιχειρήσεις του τουρισμού, των υπηρεσιών και του εμπορίου, δίνοντας την δυνατότητα σημαντικών παρεμβάσεων τόσο στα κτίρια όσο και στον εξοπλισμό με τελικό αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας και ρύπων. Συμβάλλουμε έτσι στην εκπλήρωση του εθνικού στόχου για τη σταδιακή μετάβαση της χώρας μας στην κλιματική ουδετερότητα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την πράσινη και φιλική προς το περιβάλλον επιχειρηματικότητα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης, υπογράμμισε: «Η έναρξη της υποβολής αιτήσεων στο Πρόγραμμα “Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα”, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, αποτελεί ακόμα μια απόδειξη της σημασίας που αποδίδουμε στη στήριξη των επιχειρήσεων και ταυτόχρονα στην Πράσινη Μετάβαση, βασικός άξονας της οποίας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος της χώρας και η μετάβαση σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο φιλικό στο περιβάλλον. Δράσεις όπως η συγκεκριμένη, συμβάλλουν στην επίτευξη του στρατηγικού στόχου της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου της χώρας, στην ενδυνάμωση της αναπτυξιακής τροχιάς της οικονομίας, στην ενίσχυση των επενδύσεων και της επιχειρηματικότητας, στη βελτίωση της καθημερινότητας και των εισοδημάτων των συμπολιτών μας».



