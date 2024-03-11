Aνοίγει η πλατφόρμα για το «εξοικονομώ» των επιχειρήσεων

Χρυσόστομος Τσούφης

Υπομονή 24 ώρες ακόμη για τις επιχειρήσεις που θέλουν να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση κι άρα να εξοικονομήσουν χρήματα καθώς η πλατφόρμα του προγράμματος ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ-ΕΠΙΧΕΙΡΩ αναμένεται να ανοίξει σύμφωνα με πληροφορίες του skai.gr λίγο μετά το μεσημέρι τις Τρίτης 12 Μαρτίου.

Οι αιτήσεις θα γίνονται στο https://exoikonomoepixeiro.energy-invest.gov.gr



Το πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 200εκατ€ απευθύνεται σε πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με έως 250 εργαζόμενους και ετήσιο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50εκατ€.

100εκατ€ θα κατευθυνθούν προς τον κλάδο του εμπορίου και των υπηρεσιών και τα υπόλοιπα 100εκατ€ στις τουριστικές επιχειρήσεις μέχρι 200 κλίνες. Εφόσον οι πόροι του προγράμματος εξαντληθούν υπάρχει δυνατότητα αύξησης τους.



Το ποσοστό της επιδότησης ανάλογα με τις επιλέξιμες δαπάνες του επενδυτικού σχεδίου που θα παρουσιαστεί μπορεί να φτάσει και το 65% αρκεί το σχέδιο να οδηγεί σε 40% εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας και 35% μείωση εκπεμπόμενων ρύπων διοξειδίου του άνθρακα (CO2).

Οι υποψήφιες για επιδότηση επενδυτικές προτάσεις δεν μπορούν να ξεπερνούν τις 500.000€ για τις τουριστικές επιχειρήσεις και τις 250.000€ για τους υπόλοιπους κλάδους ( δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ).



Οι παρεμβάσεις που είναι επιλέξιμες για επιδότηση περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων :



Θερμομόνωση, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης

Ενεργειακή αναβάθμισης συστήματος φωτισμού, από νέας τεχνολογίας LED, εγκατάσταση αυτοματισμών μείωσης κατανάλωσης λόγω απουσίας/παρουσίας χρηστών

Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα θέρμανσης χώρων, όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας

Εξοικονόμηση ενέργειας σε συστήματα ψύξης χώρων, όπως αντικατάσταση ψυκτών,

Εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα αερισμού χώρων όπως αντικατάσταση ανεμιστήρων

Εξοικονόμησης ενέργειας σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης

Εγκατάστασης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταϊκά συστήματα και μικρές ανεμογεννήτριες

Συστήματα βελτίωσης ποιότητας ισχύος

Εγκατάστασης συστημάτων αυτοματισμού, ελέγχου και διαχείρισης σε τοπικό και σε κεντρικό επίπεδο

Αντικατάσταση ενεργοβόρου εξοπλισμού που αφορά στην παραγωγική διαδικασία των παρεχόμενων υπηρεσιών (π.χ. φούρνοι, ψυγεία)

Η διάρκεια υλοποίησης κάθε επενδυτικού σχεδίου ενεργειακής αναβάθμισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 15 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης της πρότασης.



Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος είναι και η χρηματοδότηση των λεγόμενων υποστηρικτικών υπηρεσιών σε ποσοστό έως 7%, με ανώτατο όριο τις 30.000€.



Στις υποστηρικτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται οι υπηρεσίες ενεργειακού ελεγκτή για κατάρτιση έκθεσης ενεργειακού ελέγχου (αρχική και τελική), οι υπηρεσίες ενεργειακού επιθεωρητή για έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (αρχικών και τελικών), η ανάπτυξη και πιστοποίηση συστήματος ενεργειακής διαχείρισης, σύμφωνα με το πρότυπο ISO 50001, υπηρεσίες συμβούλου παρακολούθησης και διαχείρισης και εκπόνηση μελετών και ερευνών κάθε μορφής, οι οποίες κρίνονται απαραίτητες για την υλοποίηση της έκθεσης αποτελεσμάτων ενεργειακού ελέγχου.

Πηγή: skai.gr

