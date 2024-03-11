Με την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος συνεργασίας με τον Δήμο Σπάτων για τη στήριξη της τοπικής κοινότητας στους τομείς Εκπαίδευσης, Εργασίας και Πολιτισμού, άρχισαν οι πρόδρομες εργασίες για την κατασκευή του Data Center στα Σπάτα, στο πλαίσιο της στρατηγικής επένδυσης που υλοποίει η Microsoft στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε.

Σε ενημερωτική συνάντηση που είχε με εκπροσώπους του Τύπου, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας, Γιάννα Ανδρονοπούλου, μίλησε για τη σημασία που έχει για την εταιρεία η οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης με την κοινωνία των Σπάτων, με στόχο τη δημιουργία στοχευμένης στην περιοχή προστιθέμενης αξίας από την κατασκευή του Date Center. Η συνεργασία με τον Δήμο Σπάτων αποσκοπεί στο να αναδείξει τη σπουδαία πολιτιστική και ιστορική κληρονομιά της περιοχής, να δημιουργήσει ευκαιρίες για τους κατοίκους της και να προδιαγράψει ένα φιλόδοξο μέλλον επενδύοντας μέσω της εκπαίδευσης, στη νέα γενιά που φοιτά στα δέκα δημόσια σχολεία της περιοχής.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ειδικότερα, το πρόγραμμα προβλέπει πρόσβαση των μαθητών στο εκπαιδευτικό και επιμορφωτικό παιχνίδι Minecraft Education προκειμένου με την καθοδήγηση των δασκάλων και των καθηγητών τους να «ανασχεδιάσουν» την πόλη τους εφαρμόζοντας περιβαλλοντικά βιώσιμες αρχές. Η συλλογική αυτή άσκηση θα συμπιέσει με την έναρξη των εργασιών για το Data Center της Microsoft, το οποίο μεταξύ άλλων θα λειτουργεί με μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον, τροφοδοτούμενο από 100% ενέργεια που προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

ΕΡΓΑΣΙΑ

Παράλληλα, η Microsoft σε συνεργασία με τον Δήμο Σπάτων – Αρτέμιδας θα προσφέρει σε κατοίκους της περιοχής δωρεάν εκμάθηση και πιστοποίηση σύγχρονων ψηφιακών δεξιοτήτων , διαφορετικών επιπέδων, ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των ωφελούμενων: Από βασικές εκπαιδεύσεις σε ευάλωτες ομάδες πληθυσμού μέχρι πιο εξειδικευμένες καταρτίσεις και πιστοποιήσεις που ανοίγουν νέους επαγγελματικούς δρόμους για τους ωφελούμενους.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο διατήρησης της τοπικής πολιτιστικής κληρονομίας, η Microsoft σε συνεργασία με το Istorima και τη συνιδρύτρια του Σοφία Παπαϊωάννου εγκαινιάζουν τα «cloud stories».

Προσλαμβάνοντας νέες και νέους από την περιοχή των Σπάτων ως τοπικούς ερευνητές οι οποίοι θα αναδείξουν τις ιστορίες των ανθρώπων της τοπικής κοινότητας. Ήδη οι πρώτοι δύο ερευνητές που συστήθηκαν στο δημοσιογραφικό κοινό – Μαρία Κοντάκη και Ανάστασης Ρεμπούσκος – έκαναν αναφορά μεταξύ άλλων στις πλούσιες ιστορίες του τόπου μιλώντας για τους Αρβανίτες, τους αμπελώνες και τα έθιμα της περιοχής,

Αναφορικά με την έναρξη των εργασιών, η κυρία Ανδρονοπούλου δήλωσε υπερήφανη που η Microsoft άνοιξε τον δρόμο για επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές στην Ελλάδα. Ανέφερε ότι μετά από την απαραίτητη περίοδο ωρίμανσης, την έγκριση των σχετικών μελετών, την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος και της άδειας για πρόδρομες εργασίες, η κατασκευή του Data Center ξεκινάει άμεσα.

Η κυρία Ανδρονοπούλου μίλησε και για την πρωτοβουλία «GRforGrowth 2.0 the AI era», που αποτελεί μετεξέλιξη του «GrforGrowth» στο πλαίσιο του οποίου η Microsoft Hellas έχει εκπαιδεύσει 60,000 ανθρώπους σε νέες ψηφιακές δεξιότητες και έχει πιστοποιήσει περισσότερους από 20000.

Η δεύτερη φάση της πρωτοβουλίας, συνεχίζει να δημοκρατικοποιεί τις ευκαιρίες πρόσβασης στην ψηφιακή εκπαίδευση – με το βλέμμα στραμμένο πλέον στην Τεχνητή Νοημοσύνη. Ήδη, σε συνεργασία με το ReGenaration η Microsoft Hellas υλοποιεί το AI 360 School που εκπαιδεύει και πιστοποιεί δωρεάν 1000 άτομα από όλη τη χώρα με στόχο την άμεση απασχόληση τουλάχιστον του 50%. Με ίση εκπροσώπηση γυναικών & ανδρών, το πρόγραμμα απευθύνεται για πρώτη φορά και σε άτομα 45+ με ή χωρίς εκπαιδευτικό υπόβαθρο STEM ή/και επιστήμης υπολογιστών. Πρόκειται για την πρώτη και μεγαλύτερη πρωτοβουλία εκπαίδευσης/πιστοποίησης σε τεχνητή νοημοσύνη για τη χώρα.

Το «GRforGrowth 2.0 the AI era», θα εστιάσει σε τρεις πυλώνες: Εκμάθηση, εργασία και καινοτομία, με δράσεις και συνεργασίες που θα συμβάλλουν στην ανάδυση ενός οικοσυστήματος ανθρώπων, επιχειρήσεων και οργανισμών που θα κάνει πραγματικότητα την υπόσχεση της Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα.

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Microsoft Ελλάδα, Κύπρου και Μάλτας, κυρία Γιάννα Ανδρονοπούλου, είπε: «Στη Microsoft Ελλάδας είμαστε σήμερα τριπλά χαρούμενοι αλλά και υπερήφανοι. Πρώτον, επειδή με την έναρξη της κατασκευής του Data Center στα Σπάτα ανοίγουμε τον δρόμο για να γίνει η χώρα ένα περιφερειακό hub για τα ψηφιακά δεδομένα και στέλνουμε το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ένας ιδανικός προορισμός για επενδύσεις σε ψηφιακές υποδομές. Το Data Center δημοκρατικοποιεί ακόμα περισσότερο την τεχνολογία επιτρέποντας σε κάθε επιχείρηση και οργανισμό την πρόσβαση σε γρήγορες, ασφαλείς και οικονομικές υπηρεσίες cloud, ανάλογα με τις ανάγκες του. Δεύτερον, επειδή εγκαινιάζουμε ένα νέο παράδειγμα συνεργασίας με την τοπική κοινωνία, λειτουργώντας όχι μόνο ως επιταχυντής της ψηφιακής της μετάβασης αλλά και ως συνοδοιπόρος στο ιστορικό της ταξίδι. Τέλος, επειδή η τεχνολογική υπεροχή της Microsoft στην τεχνητή νοημοσύνη μας επιτρέπει να πολλαπλασιάζουμε την επίδραση των πρωτοβουλιών μας και να παρέχουμε ακόμα περισσότερες ευκαιρίες σε ανθρώπους, επιχειρήσεις και οργανισμούς να επιτυγχάνουν περισσότερα με τη βοήθεια της τεχνολογίας».

Στην ενημερωτική εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Δήμαρχος Σπάτων – Αρτέμιδος, κύριος Δημήτρης Μάρκου και η δημοσιογράφος Σοφία Παπαϊωάννου, συνιδρύτρια του Istorima. Χαιρετισμό απηύθυνε η Αναπληρώτρια Περιφερειάρχης Αττικής, κυρία Χριστίνα Κεφαλογιάννη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.