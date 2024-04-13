Οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πληθωρισμός πίεσαν τους επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης που έκλεισε με πτώση τη συνεδρίασή του την Παρασκευή.

Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας υποχώρησε κατά 475,84 μονάδες (-1,24%), στις 37.983,24 μονάδες.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 267,10 μονάδων (-1.62%), στις 16.175,09 μονάδες.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, κατέγραψε απώλειες 75,65 μονάδων (-1,46%) και έκλεισε στις 5.123,41 μονάδες.

"Ο παράγοντας φόβος ήταν αυτός που έπαιξε σήμερα", σχολίασε ο Πίτερ Καρντίγιο της Spartan Capital.

"Η αγορά ανησυχεί για εξάπλωση της σύγκρουσης" στη Μέση Ανατολή, εξήγησε ο αναλυτής, τονίζοντας ότι τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών "επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν θα απαντήσει στο Ισραήλ αυτό το Σαββατοκύριακο".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

