Οι γεωπολιτικές εντάσεις και ο πληθωρισμός πίεσαν τους επενδυτές στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης που έκλεισε με πτώση τη συνεδρίασή του την Παρασκευή.
Ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας υποχώρησε κατά 475,84 μονάδες (-1,24%), στις 37.983,24 μονάδες.
Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιριών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με πτώση 267,10 μονάδων (-1.62%), στις 16.175,09 μονάδες.
Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, κατέγραψε απώλειες 75,65 μονάδων (-1,46%) και έκλεισε στις 5.123,41 μονάδες.
"Ο παράγοντας φόβος ήταν αυτός που έπαιξε σήμερα", σχολίασε ο Πίτερ Καρντίγιο της Spartan Capital.
"Η αγορά ανησυχεί για εξάπλωση της σύγκρουσης" στη Μέση Ανατολή, εξήγησε ο αναλυτής, τονίζοντας ότι τα στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών "επιβεβαιώνουν ότι το Ιράν θα απαντήσει στο Ισραήλ αυτό το Σαββατοκύριακο".
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.