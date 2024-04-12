Φόρουμ Δελφών: Πόσο κοντά είμαστε σε μία οικονομία χωρίς μετρητά

Σε μία οικονομία άυλων συναλλαγών κατευθύνεται η Ευρώπη, σύμφωνα με τον Eugenio Tornaghi, CEO της NEXI Greece, όπως δήλωσε από το βήμα του 9oυ Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, υπογραμμίζοντας ότι αποτελεί κοινό στόχο η κοινωνία χωρίς μετρητά, αν και το επίπεδο ωρίμανσης των συνθηκών διαφέρει από χώρα σε χώρα.

«Μόνο πλεονεκτήματα βλέπω σε μία οικονομία πλήρως άυλων συναλλαγών. Οι πληρωμές είναι πιο εύκολες, δεν κινδυνεύει κάποιος να τον κλέψουν στον δρόμο, ενώ περιορίζεται και το μαύρο χρήμα» σημείωσε ο CEO της NEXI Greece, συνομιλώντας με τον Δημήτρη Μαλλά, δημοσιογράφο του CNN Greece. Επισήμανε ότι οι μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμοστούν στις αλλαγές μέσα από εναλλακτικές, όπως τα self service POS, με τα οποία μπορεί ένας μικρός επιχειρηματίας να πραγματοποιεί ανέπαφες συναλλαγές μέσα από το κινητό του.

Ο κ. Tornaghi ανέφερε επίσης ότι η μετάβαση σε μία οικονομία χωρίς μετρητά αποτελεί ουσιαστικά μια πολιτισμική αλλαγή, μία αλλαγή κουλτούρας. Τόνισε ότι στην Ευρώπη κινούμαστε προς το ψηφιακό ευρώ που θα είναι ανώνυμο, ενώ ερωτηθείς σχετικά με τα σχέδια της NEXI στην Ελλάδα, απάντησε ότι η εταιρεία πιστεύει στην χώρα μας και πιθανότατα θα επενδύσει περαιτέρω.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.