Το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών της ΕΕ (Εcofin) συμφώνησε να παρασχεθεί ένα δισεκατομμύριο ευρώ επείγουσας βραχυπρόθεσμης μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας στην Αίγυπτο για να βοηθήσει τη σταθεροποίηση της οικονομίας της.

Αυτή η βοήθεια αποτελεί μέρος της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας 5 δισεκατομμυρίων ευρώ, η οποία υπεγράφη μεταξύ ΕΕ και Αιγύπτου στα μέσα Μαρτίου στο Κάιρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Συμβουλίου, η βοήθεια ύψους 1 δισ. ευρώ προορίζεται για την αντιμετώπιση της επιδεινούμενης μακροοικονομικής κατάστασης και των χρηματοδοτικών αναγκών της Αιγύπτου τους τελευταίους μήνες, ιδίως μετά το ξέσπασμα του πολέμου στη Γάζα, τις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα και τις επιπτώσεις του επιθετικού πολέμου της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας.

Η βραχυπρόθεσμη βοήθεια ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ αποτελεί μέρος μιας δέσμης δύο προτάσεων για την παροχή μακροοικονομικής χρηματοδοτικής βοήθειας στην Αίγυπτο. Στόχος είναι το πρώτο μέρος ύψους 1 δισ. να εκταμιευθεί πριν το τέλος του 2024 για να ανταποκριθεί στις επείγουσες χρηματοδοτικές ανάγκες της Αιγύπτου. Το δεύτερο μέρος, που δεν έχει ακόμη εγκριθεί, θα παράσχει 4 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2024-2027.

Η συνολική μακροοικονομική χρηματοδοτική βοήθεια συνοδεύει ένα ανανεωμένο πρόγραμμα στήριξης που συνήφθη με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ), ύψους έως 8 δισεκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα διατεθεί υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται διάφορες προϋποθέσεις.

Η μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή θα παρασχεθεί με τη μορφή δανείων που θα διατεθούν σε μία δόση. Προϋπόθεση για τη χορήγηση της βοήθειας είναι η Αίγυπτος να συνεχίσει να κάνει συγκεκριμένα και αξιόπιστα βήματα προς τον σεβασμό των αποτελεσματικών δημοκρατικών μηχανισμών (συμπεριλαμβανομένου ενός πολυκομματικού κοινοβουλευτικού συστήματος) και του κράτους δικαίου και τη διασφάλιση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

