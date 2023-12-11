Χρηματιστήριο: Υποτονική συνεδρίαση με μικρές μεταβολες δεικτών

Υποτονική ήταν η πρώτη συνεδρίαση της εβδομάδας στο Χρηματιστήριο Αθηνών, ουσιαστικά συνεχίζοντας το σερί των άνευρων συνεδριάσεων του προηγούμενου επταήμερου.

Ο Γενικός Δείκτης τερμάτισε στις 1.275,5 μονάδες, ενισχυμένος κατά 0,03%, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,05%, ο δείκτης μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε οριακά. κατά 0,01%. και ο δείκτης Τραπεζών έκλεισε με απώλειες 0,25%.

Η αξία συναλλαγών περιορίσθηκε στα 71,733 εκατ. ευρώ με τον όγκο συναλλαγών να διαμορφώνεται στα 16,175 εκατ. τεμάχια. Συνλικά, 45 μετοχές κινήθηκαν ανοδικά, 61 πτωτικά και 18 παρέμειναν αμετάβλητες.

Από τις μετοχές υψηλής κεφαλαιοποίησης, ξεχώρισαν η Τιταν, η Ελλάκτωρ και η Μυτιλιναίος. Πρεμιέρα έκανε η μετοχή της Orilina Properties με κέρδη 1,04%.

Οι μετοχές του δείκτη FTSE/Large Cap έκλεισαν ως εξής:

Alpha Υπηρεσιών 1,491 +0,40%

Autohellas 12,64 -0,32%

Cenergy 7,04 +0,57%

Coca Cola HBC 26,41 -0,64%

Eurobank 1,60 -0,53%

ΗelleniQ Energy 7,17 -1,38%

Jumbo 25,00 αμετάβλητη

Lamda 6,80 αμετάβλητη

Quest Holdings 5,63 -0,18%

Titan 20,80 +5,58%

Viohalco 5,50 +2,80%

Αεροπορια Αιγαίου 11,70 -0,68%

ΓΕΚ Τερνα 13,06 -0,61%

Σαραντης 7,98 +1,14%

ΔΕΗ 10,71 -0,83%

Εθνική Τράπεζα 5,97 +0,24%

Εlvalhalcor 1,93 +2,66%

Ελλακτωρ 2,365 +2,38%

ΕΥΔΑΠ 6,22 +0,32%

Motor Oil 24,88 +0,48%

Μυτιληναιος 36,58 +1,61%

ΟΠΑΠ 14,60 -1,75%

ΟΤΕ 13,25 -0,38%

Πειραιως Financial 3,074 -1,66%

Tερνα Ενεργειακη 15,45 -0,45%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

