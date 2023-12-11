Θετικές προσδοκίες στην αγορά ομολόγων από ξένους θεσμικούς

Η προσδοκία ένταξης των ελληνικών ομολόγων σε διεθνείς δείκτες αναφοράς (μετά την αναβάθμιση του Δημοσίου Χρέους της χώρας στην επενδυτική βαθμίδα από δύο μεγάλους οίκους, τους S&P τον περασμένο Οκτώβριο και Fitch πιο πρόσφατα) συντηρεί το θετικό κλίμα στην αγορά .

Η Ελβετική τράπεζα UBS προβλέπει περαιτέρω άνοδο των ελληνικών ομολόγων - ήδη οι αποδόσεις τους έχουν υποχωρήσει κατά περίπου 1% από τα μέσα Οκτωβρίου - καθώς σε σημερινή της ανάλυση επισημαίνει ότι θα μπορούσαν να συμμετέχουν με μερίδιο 1% στον δείκτη Bloomberg Euro Ag. Η ένταξή τους θα γίνει πιθανότατα τον Ιανουάριο.

Η μέση διάρκειά τους υπολογίζεται στα 7,02 έτη και θα αυξήσει ελαφρώς τη συνολική διάρκεια στον δείκτη.

Επιπροσθέτως, εκτιμά ότι μακροοικονομικοί και δημοσιονομικοί παράγοντες εξακολουθούν να είναι ευνοϊκοί για τους ελληνικούς τίτλους. Βλέπουν μείωση του ελληνικού χρέους στο 159% του ΑΕΠ φέτος, στο 152% το 2024 και στο 144% του ΑΕΠ του 2025. Εάν η εκτίμηση επιβεβαιωθεί θα πρόκειται για μείωση 60 μονάδων σε σχέση με τα επίπεδα του 205% του ΑΕΠ στα οποία είχε εκτιναχθεί κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Εξάλλου η UBS περιμένουν ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να τρέχει με ρυθμούς αισθητά υψηλότερους του μέσου όρους της Ευρωζώνης και συγκεκριμένα με μέσο ρυθμό 3% για τα επόμενα δύο χρόνια.

Στην δευτερογενή αγορά ομολόγων σήμερα και πιο συγκεκριμένα στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών (ΗΔΑΤ) της Τραπέζης της καταγράφηκαν συναλλαγές 70 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22 εκατ .ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του Ελληνικού 10ετούς ομολόγου διαμορφώθηκε στο 3,44 από 3,43% που έκλεισε την Παρασκευή, έναντι 2,26% του αντίστοιχου Γερμανικού τίτλου, με αποτέλεσμα το περιθώριο να διαμορφωθεί στο 1,18% .

Στην αγορά συναλλάγματος πτωτικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου με αποτέλεσμα το απόγευμα το ευρωπαικό νόμισμα να διαπραγματεύεται στα 1,0750 δολ . από το επίπεδο των 1,0763 δολ, που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

