Χρηματιστήριο: Στις 1.421,55 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών με πτώση 0,80%

Πτωτικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά, προς τα επίπεδα των 1.420 μονάδων, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων με επίκεντρο τις τραπεζικές μετοχές.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:30, διαμορφώνεται στις 1.421,55 μονάδες σημειώνοντας πτώση 0,80%.

Στα 1,23 δισ. ευρώ εκτινάχθηκε ο τζίρος, εκ των οποίων τα 1,08 δισ. ευρώ αφορούν πακέτα της Πειραιώς που μεταβιβάζονται στους αγοραστές μετά το placement του 27% των μετοχών της τράπεζας.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,75%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχωρεί σε ποσοστό 0,96%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+2,03%), της Τιτάν (+1,36%) και της ΔΕΗ (+0,43%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Alpha Bank (-2,97%), της Εθνικής (-2,96%), της Σαράντης (-2,61%) και του ΟΛΠ (-2,32%). Η μετοχή της Πειραιώς υποχωρεί 1,10%, στα 4,1180 ευρώ.

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Πειραιώς και η Alpha Bank με 289.178.589 και 4.325.516 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Πειραιώς με 1,16 δισ. ευρώ και η Εθνική με 13,20 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 38 μετοχές, 67 πτωτικά και 17 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Μαθιός Πυρίμαχα +9,65% και Λεβεντέρης(κ) +9,64%.

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Sato -9,57% και Μύλοι Σαραντόπουλος -9,35%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

