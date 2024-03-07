Το ευρώ υποχωρεί οριακά 0,02%, στα 1,0899 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει οριακή πτώση σε ποσοστό 0,02% και διαμορφώνεται στα 1,0899 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 161,0930 γεν, στο 0,8545 με τη στερλίνα και στο 0,9577 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί σε ποσοστό 0,99% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 147,8490 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,2752 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

