Στουρνάρας: Μεγάλη επιτυχία η αποεπένδυση του ΤΧΣ από την Τράπεζα Πειραιώς

«Η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας στην Τράπεζα Πειραιώς αντανακλά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, του τραπεζικού κλάδου αλλά και της ίδιας της Τράπεζας Πειραιώς», δήλωσε ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας, χαρακτηρίζοντας την ως μεγάλη επιτυχία.



Αναλυτικά ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας δήλωσε:

«Ολοκληρώθηκε σήμερα με μεγάλη επιτυχία, η αποεπένδυση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) στην Τράπεζα Πειραιώς. Αυτό αντανακλά κυρίως την πορεία της ελληνικής οικονομίας, του τραπεζικού κλάδου αλλά και της ίδιας της Τράπεζας Πειραιώς.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους συντελεστές αυτής της μεγάλης επιτυχίας και ειδικότερα στους κ.κ. Ηλία Ξηρουχάκη (Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΤΧΣ) και τους συνεργάτες του και Χρήστο Μεγάλου (Διευθύνοντα Σύμβουλο στην Τράπεζα Πειραιώς) και τους συνεργάτες του».

