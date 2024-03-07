Αμετάβλητα διατήρησε, όπως αναμενόταν, τα βασικά της επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) κατά τη σημερινή (Πέμπτη) συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου.

Ωστόσο, παρόλο που όπως επισημαίνει στην ανακοίνωση της, οι πληθωριστικές πιέσεις παραμένουν ισχυρές, οι νέες προβλέψεις που δημοσιοποίησε εκτιμάται ότι την «φέρνουν ένα βήμα» πιο κοντά στη μείωση των επιτοκίων.

Και τούτο διότι σύμφωνα με τις αναθεωρημένες προβλέψεις ο πληθωρισμός εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει φέτος στο 2,3% έναντι 2,7% που ήταν η προηγούμενη πρόβλεψη του Ιανουαρίου, και στο 2% (από 2,1%) το 2025. Για το 2026 η εκτίμηση παραμένει αμετάβλητη στο 1,9%.

Αν και οι περισσότερες μετρήσεις του υποκείμενου πληθωρισμού έχουν υποχωρήσει περαιτέρω, οι πιέσεις στις εγχώριες τιμές παραμένουν υψηλές, εν μέρει λόγω της ισχυρής αύξησης των μισθών. Οι συνθήκες χρηματοδότησης είναι περιοριστικές και οι προηγούμενες αυξήσεις των επιτοκίων συνεχίζουν να επιβαρύνουν τη ζήτηση, γεγονός που συμβάλλει στη μείωση του πληθωρισμού, αναφέρει η ΕΚΤ.

Στο μέτωπο της ανάπτυξης η ΕΚΤ κατέβασε τον πήχη για φέτος προβλέποντας αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,6% (από 0,8%) διατηρώντας αμετάβλητη την πρόβλεψη για ανάπτυξη 1,5% το 2025 και το 2026.

Περισσότερες διευκρινήσεις αναμένεται να δώσει η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ στην καθιερωμένη συνέντευξη Τύπου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

