Χρηματιστήριο: Πτώση 0,73% και στα 127,18 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Πτωτικά κινήθηκαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με την αγορά να υποχωρεί προς τα επίπεδα των 1.380 μονάδων.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.383,69 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,73%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.395,84 μονάδες (+0,14%) και κατώτερη τιμή στις 1.378,93 μονάδες (-1,07%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 127,18 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 27.708.190 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 0,74%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 1,06%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean Airlines (+1,92%), της Elvalhalcor (+1,27%) και της Eurobank (+0,65%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Motor Oil (-2,17%), της ΕΥΔΑΠ (-1,90%), της Jumbo (-1,65%) Quest Συμμετοχών (-1,39%),

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Πειραιώς και η Alpha Bank διακινώντας 6.570.515 και 5.380.072 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Πειραιώς με 24,39 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 16,50 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 34 μετοχές, 75 πτωτικά και 16 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Q&R +13,71% και Ξυλεμπορία(π) +11,24%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Βιοτέρ -9,47% και ΒΙΣ -9,24%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 25,9000 -1,15%

ALPHA BANK: 1,5600 -1,27%

AEGEAN AIRLINES: 12,2300 +1,92%

VIOHALCO: 5,2300 -0,95%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 16,4800 -0,12%

ΔΕΗ: 11,2500 -0,53%

COCA COLA HBC:28,3600 -0,14%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,4500 -1,21%

ΕΛΠΕ: 8,1400 -0,97%

ELVALHALCOR: 1,9140 +1,27%

ΕΘΝΙΚΗ: 7,0820 -0,53%

ΕΥΔΑΠ: 5,6800 -1,90%

EUROBANK: 1,7765 +0,65%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,6800 -1,39%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5800 -0,45%

MOTOR OIL: 27,0000 -2,17%

JUMBO: 26,3000 -1,65%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,1200 -1,27%

ΟΛΠ:26,6500 -0,37%

ΟΠΑΠ: 16,1200 -1,16%

ΟΤΕ: 13,7000 -0,80%

AUTOHELLAS:13,2000 +0,30%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,7200 -1,27%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 11,6600 αμετάβλητη

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 18,1100 αμετάβλητη

