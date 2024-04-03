Τουλάχιστον μέχρι το 2026 θα χρειαστεί η Ιταλία προκειμένου να μειώσει το έλλειμμα κάτω από το όριο του 3% που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως δήλωσαν πηγές με γνώση του θέματος στο Bloomberg, γεγονός που ενδέχεται να θέσει τη χώρα στο μικροσκόπιο του Δημοσιονομικού Συμβουλίου.

Με το έλλειμμα να διαμορφώνεται στο 7,2% του ΑΕΠ το 2023, λόγω της φοροαπαλλαγής στις ανακαινίσεις κατοικιών που υιοθέτησε η κυβέρνηση, η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζώρτζια Μελόνι θα χρειαστεί αρκετά χρόνια για να επαναφέρει τα δημοσιονομικά της χώρας σε βιώσιμη πορεία, σύμφωνα με πηγές που θέλησαν να διατηρήσουν την ανωνυμία τους, αναφέρει το Bloomberg.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας αναμένεται να παρουσιάσει τους νέους οικονομικούς της στόχους και τις προβλέψεις της την ερχόμενη Τρίτη. Ο υπουργός Οικονομικών της χώρας εκτιμάται πως θα δηλώσει ότι η ανάπτυξη για φέτος αναμένεται να διαμορφωθεί στο 1%, έναντι του 0,6% που αναμένουν οι οικονομολόγοι.

Η ταχύτερη ανάπτυξη θα συμβάλλει ώστε το έλλειμμα να μειωθεί στο περίπου 4,4% φέτος και κάτω του 4% του χρόνου, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών, Τζανκάρλο Τζορτζέτι, αρνήθηκε να σχολιάσει τα προαναφερθέντα νούμερα, καθώς αναμένει τα επίσημα στοιχεία όσον αφορά τις φοροαπαλλαγές για τις χρηματοδοτήσεις που αφορούν τις ανακαινίσεις των πράσινων κτιρίων, γνωστές ως “superbonus” οι οποίες θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου.

Διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος

Νωρίτερα σήμερα πάντως, ο Τζορτζέτι, μιλώντας στις αρμόδιες επιτροπές του ιταλικού κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στα δημοσιονομικά της χώρας του και υπογράμμισε ότι «Από τη στιγμή που στο τέλος του περασμένου έτους σταμάτησε να ισχύει η προσωρινή αναστολή του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης, η οποία είχε υιοθετηθεί λόγω της πανδημίας και διατηρήθηκε εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης, βάσει των περσινών στοιχείων, θεωρώ αυτονόητο ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συστήσει στο Συμβούλιο να ενεργοποιήσει διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για τη χώρα μας και σειρά άλλων χωρών μελών».

Πρόσθεσε επίσης ότι «το επίπεδο του δημόσιου χρέους της χώρας (του), για προφανείς λόγους βιωσιμότητας, απαιτεί τη μέγιστη δυνατή προσοχή σε ό,τι αφορά τους πόρους που μπορούν να διατεθούν σε κάθε τομέα της δημόσιας οικονομικής πολιτικής ενώ υπάρχει, παράλληλα, σαφής ανάγκη να αξιολογούνται και να παρακολουθούνται συνεχώς οι θετικές επιπτώσεις κάθε δαπάνης».



