Αυτά είναι τα νέα ψηφιακά εργαλεία κατά του λαθρεμπορίου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στην έναρξη:

* ηλεκτρονικής παραλαβής στο σύστημα Εισροών-Εκροών των δεδομένων από τις Φορολογικές Αποθήκες και τις Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης και

* λειτουργίας της ψηφιακής εφαρμογής Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων (Δεξαμενοπλοίων).

Συγκεκριμένα με εγκυκλίους του διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή, ορίζεται ότι:

Α. Από την 21/3/2024 ξεκινά η ηλεκτρονική αποστολή των δεδομένων που παράγονται από τα εγκατεστημένα συστήματα παρακολούθησης εισροών-εκροών των Φορολογικών Αποθηκών και των Αποθηκών Τελωνειακής Αποταμίευσης στο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης Εισροών-Εκροών της ΑΑΔΕ.

Αναλυτικές οδηγίες για την παραλαβή και διαχείριση των απαραίτητων κλειδιών εγγραφής (subscription keys) θα αποσταλούν στους υπόχρεους διαχειριστές των εγκαταστάσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στο λογαριασμό που έχουν δηλώσει στο Μητρώο Επικοινωνίας της ψηφιακής πύλης myAADE.

Β. Από την 19/3/2024, ξεκινά η λειτουργία της ψηφιακής εφαρμογής Μητρώου Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων των Πλωτών Μέσων (δεξαμενοπλοίων).

Ειδικότερα, στην πλήρη καταχώρηση των στοιχείων που τους αφορούν πρέπει να προβούν από:

- 19/3/2024 έως και 19/5/2024, οι ναυλωτές, οι εγκαταστάτες συσκευής AIS και οι εγκαταστάτες του συστήματος παρακολούθησης Εισροών - Εκροών ναυτιλιακών καυσίμων,

- 19/5/2024 έως και 19/8/2024, οι πλοιοκτήτες.

Αναλυτικές οδηγίες για τη χρήση της εφαρμογής θα είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ, www.aade.gr, την ημέρα έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της, ενώ για περαιτέρω διευκρινίσεις, θα παρέχεται υποστήριξη από το Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, στο τηλέφωνο 213 162 1000, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 07:30 - 17:00.

Ο διοικητής της ΑΑΔΕ, Γιώργος Πιτσιλής, δήλωσε: «Προσθέτουμε δύο ακόμα ψηφιακά εργαλεία στη μάχη κατά του λαθρεμπορίου. Η ψηφιακή παραλαβή δεδομένων από τις Φορολογικές Αποθήκες και τις Αποθήκες Τελωνειακής Αποταμίευσης στο σύστημα Εισροών-Εκροών, διευκολύνει την εποπτεία της αγοράς ενεργειακών προϊόντων, ενώ η νέα ψηφιακή εφαρμογή για το Μητρώο Δεξαμενών Ενεργειακών Προϊόντων Πλωτών Μέσων δημιουργεί συνθήκες βελτίωσης του ελέγχου των καυσίμων στο μεγαλύτερο μέρος της εφοδιαστικής αλυσίδας, διευρύνοντας τις λειτουργικότητες του συστήματος Εισροών-Εκροών. Παραμένουμε προσηλωμένοι στο στόχο αναβάθμισης του συστήματος εντός του 2024».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

