Νέος πρόεδρος ΔΣ του Υπερταμείου ο Στέφανος Θεοδωρίδης

Ο Στέφανος Θεοδωρίδης εξελέγη ομόφωνα από το Εποπτικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ως νέο ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του διοικητικού συμβουλίου με τετραετή θητεία.

Ενώ, παράλληλα, διορίστηκε πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου. Ο κ. Θεοδωρίδης θα αντικαταστήσει τον Κωνσταντίνο Δερμεδέζη, η θητεία του οποίου λήγει την 1η Μαρτίου.

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του νέου Προέδρου του Δ.Σ

Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης είναι ένα έμπειρο διοικητικό στέλεχος επιχειρήσεων με 40 χρόνια καριέρα, 30 εκ των οποίων έχει υπηρετήσει σε ανώτατες διοικητικές θέσεις. Από το 2012 έως το τέλος του 2023 διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της ΤΕΜΕΣ Α.Ε., η οποία είναι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες φιλοξενίας και ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Μεταξύ 2006 και 2011 ήταν CEO στην Regency Entertainment SA.

Επίσης διετέλεσε Διευθύνων Σύμβουλος της DIAGEO Α.Ε., ηγέτιδα στην παγκόσμια αγορά οινοπνευματωδών ποτών έχοντας στην ευθύνη του 18 χώρες.

Ο κ. Θεοδωρίδης έχει προεδρεύσει και συμμετάσχει σε Διοικητικά Συμβούλια είτε ως εκτελεστικό ή μη εκτελεστικό μέλος σε ένα ευρύ φάσμα σημαντικών εταιρειών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και έχει υπηρετήσει ως μέλος ΔΣ στα Διοικητικά Συμβούλια της ΔΕΗ, της Giochi Preziosi Α.Ε. και του ΙΟΒΕ.

Ο κ. Στέφανος Θεοδωρίδης είναι κάτοχος πτυχίου στα Μαθηματικά από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει παρακολουθήσει προγράμματα ανάπτυξης στελεχών στο London Business School και στο INSEAD Business School.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

