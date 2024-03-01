Eurostat: Σταθερός στο 3,2% ο πληθωρισμός στην Ελλάδα τον Φεβρουάριο

Αμετάβλητος στο 3,2% διαμορφώθηκε ο εναρμονισμένος πληθωρισμος τον Φεβρουάριο στην Ελλάδα έναντι 2,6% στην Ευρωζώνη (από 2,8% τον Ιανουάριο), σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat σε επίπεδο Ευρωζώνης ο πληθωρισμός στα τρόφιμα περιορίστηκε σε 4% από 5,6% τον Ιανουάριο και στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα στο 2,2 από 6,9%. Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός αναμένεται να έχουν τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Φεβρουάριο (4%, έναντι 5,6% τον Ιανουάριο). Ακολουθούν οι υπηρεσίες (3,9%, έναντι 4% τον Ιανουάριο), τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (1,6%, έναντι 2% τον Ιανουάριο) και η ενέργεια (-3,7%, έναντι -6,1% τον Ιανουάριο).

Στις χώρες με τον χαμηλότερο πληθωρισμό περιλαμβάνονται η Λετονία με 0,7%, η Ιταλία με 0,9% και η Λιθουανία με 1,1%. Αντίθετα, οι χώρες με τον υψηλότερο πληθωρισμό είναι η Κροατία με 4,8%, Εσθονία με 4,4% και Αυστρία με 4,2%.

Στη Γερμανία ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 2,7% από 3,1% τον Ιανουάριο και στη Γαλλία ο πληθωρισμός μειώθηκε στο 3,1% από 3,4% τον Ιανουάριο.

