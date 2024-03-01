Την παράταση για 1+1 μήνα αποφάσισε η ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και της ΑΑΔΕ, προκειμένου να ολοκληρωθεί χωρίς τεχνικά προβλήματα το μεγάλο έργο της διασύνδεσης των POS με τις ταμειακές μηχανές.
O Όμηρος Τσάπαλος εκπρόσωπος Τύπου του υπ. Οικονομικών , ξεκαθάρισε σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ ότι αυτή είναι και η τελευταία παράταση στα POS.
Επίσης, απάντησε σε σχόλια – απορίες τηλεθεατών στο kataggelies@skai.gr .
Ενδεικτικά
Φωκίδα: Η αίτηση για το voucher έχει εγκριθεί αλλά αλλά δεν έχει πάρει τα χρήματα για την επιταγή. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να αναβαθμίσει ο ίδιος το σύστημά του, να το εγκαταστήσει δηλαδή ο τεχνικός και στη συνέχεια να προσκομίσει το voucher και να πάρει τα χρήματα.
Στις kataggelies@skai.gr , ότι σε επιχειρήσεις σε ανοιχτούς χώρους – όπως οι λαϊκές αγορές – η τράπεζα πάροχος του POS δεν μπορεί να «συνδεθεί» λόγω του κακού σήματος στα δίκτυα G του ίντερνετ, ο κος Τσάπαλος δήλωσε ότι όντως κάποιες φορές μπορεί να υπάρχει παροδικό πρόβλημα στη συνδεσιμότητα αλλά τελικά η διασύνδεση αυτή γίνεται.
Επίσης, οι επιχειρηματίες - αν δεν είναι ικανοποιημένοι- μπορούν να κάνουν έρευνα αγοράς και να αλλάξουν πάροχο.
Επιπλέον, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΟΙΚ ανακοίνωσε ότι εντός του μήνα θα κυκλοφορήσει και νέο τερματικό στην αγορά, το All in One – ταμειακή και POS μαζί, με το οποίο δεν χρειάζεται διασύνδεση.
Συνολικά μέχρι τώρα η αναβάθμιση των συστημάτων βρίσκεται στο 85% πανελλαδικά, και μέσα στον Μάρτιο θα έχει ολοκληρωθεί και στο υπόλοιπο 15%.
