Mε εξαίρεση την εκτίναξη του τζίρου -λόγω των πακέτων από το placement της HelleniQ Energy - η τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας ήταν πανομοιότυπη με τις προηγούμενες στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Οι χρηματιστηρακοί δείκτες παρέμειναν σε πορεία στενών διακυμάνσεων αντανακλώντας την έλλειψη κατευθύνσεων στην αγορά.

Ο Γενικός Δείκτης ενισχύθηκε κατά 0,14% για να κλείσει στις 1.275,09 μονάδες, ο δείκτης μεγάλης κεφαλαιοποίησης κέρδισε 0,23% και της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε κατά 0,44%. Ο δείκτης Τραπεζών έκλεισε με απώλειες 0,48%. Ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε απώλειες 0,02% σε εβδομαδιαία βάση.

Ο ημερήσιος τζίρος εκτινάχθηκε στα 327,4 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 248,8 εκατ. ήταν 23 πακέτα της HelleniQ Energy. Ο όγκος διαμορφώθηκε στα 53,28 εκατ. τεμάχια. Η μετοχή της HelleniQ Energy υποχώρησε 5,58%. Ανοδικά κινήθηκαν οι μετοχές των Ελλάκτωρ, ΟΠΑΠ, Aegean, ενώ πτωτικά η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα και ο ΟΛΠ.

Οι μετοχές του δείκτη FTSE/Large Cap έκλεισαν ως εξής:

Alpha Υπηρεσιών: 1,485 -1,53%

Autohellas 12,68 +0,63%

Cenergy 7,00 +0,57%

Coca Cola HBC 26,58 +1,30%

Eurobank 1,609 +0,22%

ΗelleniQ Energy 7,27 -5,58%

Jumbo 25,50 +2,00%

Lamda 6,80 -1,45%

Quest Holdings 5,64 -1,74%

Titan 19,70 -0,61%

Viohalco 5,35 +0,56%

Αεροπορία Αιγαίου 11,78 +0,86%

ΓΕΚ Τέρνα 13,14 -0,76%

Σαράντης 7,89 +2,87%

ΔΕΗ 10,80 -0,46%

Εθνική Τράπεζα 5,956 -0,73%

Εlvalhalcor 1,88 -0,11%

Ελλάκτωρ 2,31 +4,52%

ΕΥΔΑΠ 6,2 -0,32%

Motor Oil 24,86 +2,73%

Μυτιληναίος 36,00 -0,28%

ΟΠΑΠ 14,88 +1,99%

ΟΤΕ 13,30 +0,23%

Πειραιώς Financial 3,126 +0,32%

Tέρνα Ενεργειακή 15,52 -0,51%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

