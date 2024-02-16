Το πρώτο φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου με το οποίο εκκινεί η διαδικασία δοκιμαστικών ελέγχων για την ομαλή λειτουργία του πλωτού τερματικού σταθμού (FSRU) Αλεξανδρούπολης παραδίδει σήμερα Παρασκευή η ΔΕΠΑ Εμπορίας.

Όπως επισημαίνει η εταιρεία, με τη συμμετοχή της στο μετοχικό σχήμα που διαχειρίζεται το FSRU επιτάχυνε την υλοποίηση του σημαντικού αυτού ενεργειακού έργου, προχωρά και στην αξιοποίησή του με την ιδιότητα του προμηθευτή, παραλαμβάνοντας το πρώτο ναυλωμένο φορτίο LNG.

Το συγκεκριμένο project ανοίγει νέες προοπτικές για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της στα Βαλκάνια και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

«Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι, και μάλιστα ως ελληνική εταιρεία, που σήμερα σαν προμηθευτής παραδώσαμε το Commission cargo στο FSRU Αλεξανδρούπολης» δήλωσε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Κωνσταντίνος Ξιφαράς. «Είναι ένα έργο σημαντικό για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, το οποίο στηρίξαμε ενεργά κατά τη διάρκεια υλοποίησής του, με τη συμμετοχή μας στο μετοχικό σχήμα. Αποδεικνύουμε έμπρακτα την πεποίθησή μας ότι η συγκεκριμένη ενεργειακή υποδομή είναι ένα απαραίτητο τμήμα του πλέγματος ενεργειακής ασφάλειας στη ΝΑ Ευρώπη, επιλέγοντας το FSRU Αλεξανδρούπολης και ως προμηθευτές για την παραλαβή συμβολαιοποιημένων φορτίων της εταιρείας», συμπλήρωσε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.