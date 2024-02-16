ΤτΕ: Πρωτογενές πλεόνασμα 945 εκατ.ευρώ εμφάνισε τον Ιανουάριο ο προϋπολογισμός

Πρωτογενές πλεόνασμα 945 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο προϋπολογισμός, σε ταμειακή βάση, τον Ιανουάριο έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,4 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος το ταμειακό έλλειμμα του Προϋπολογισμού (πάντα σε ταμειακή βάση) διαμορφώθηκε στα 239 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 1,077 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2023.

Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την αύξηση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού στα 5,09 δισ. ευρώ έναντι 4,7 δισ. ευρώ πέρυσι, ενώ οι δαπάνες μειώθηκαν στα 4,8 δισ. ευρώ από 5,15 δισ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

