ΠΟΜΙΔΑ προς ΥΠΟΙΚ: Όχι στις εξαιρέσεις από την έκπτωση 10% του ΕΝΦΙΑ για τις ασφαλισμένες κατοικίες

Αυτό δημιουργεί έντονο συναίσθημα αδικίας και δυσπιστίας των πολιτών προς το όλο μέτρο εξηγεί η ΠΟΜΙΔΑ 

Να μην εξαιρεθούν από την έκπτωση 10% του ΕΝΦΙΑ όσοι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών υπολείπονται κατά τι από κάποιες από τις, έως τώρα άγνωστες, προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ζήτησε με επιστολή της προς το οικονομικό επιτελείο η ΠΟΜΙΔΑ. Αυτό δημιουργεί έντονο συναίσθημα αδικίας και δυσπιστίας των πολιτών προς το όλο μέτρο εξηγεί η Ομοσπονδία. 

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να εκδοθεί απόφαση με την οποία να ισχύσουν ως προς το θέμα αυτό οι εξής μεταβατικές ρυθμίσεις:

  • Για το τελευταίο τρίμηνο του 2023 η έκπτωση να χορηγηθεί σε όλους όσους έχουν ασφάλιση κατοικίας με κάλυψη πυρκαγιάς και σεισμού, ανεξαρτήτως ασφαλισμένου ποσού, ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεται η κάλυψη της πλημμύρας και
  • Για το πρώτο τρίμηνο του 2024 να δοθεί προθεσμία έως την 31.3.2024 για να ευθυγραμμιστούν τα ασφαλιστικά συμβόλαιά τους με όλες τις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης.


