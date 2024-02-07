Να μην εξαιρεθούν από την έκπτωση 10% του ΕΝΦΙΑ όσοι ιδιοκτήτες ασφαλισμένων κατοικιών υπολείπονται κατά τι από κάποιες από τις, έως τώρα άγνωστες, προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ζήτησε με επιστολή της προς το οικονομικό επιτελείο η ΠΟΜΙΔΑ. Αυτό δημιουργεί έντονο συναίσθημα αδικίας και δυσπιστίας των πολιτών προς το όλο μέτρο εξηγεί η Ομοσπονδία.

Η ΠΟΜΙΔΑ ζητά να εκδοθεί απόφαση με την οποία να ισχύσουν ως προς το θέμα αυτό οι εξής μεταβατικές ρυθμίσεις:

Για το τελευταίο τρίμηνο του 2023 η έκπτωση να χορηγηθεί σε όλους όσους έχουν ασφάλιση κατοικίας με κάλυψη πυρκαγιάς και σεισμού, ανεξαρτήτως ασφαλισμένου ποσού, ακόμα κι αν δεν περιλαμβάνεται η κάλυψη της πλημμύρας και

Για το πρώτο τρίμηνο του 2024 να δοθεί προθεσμία έως την 31.3.2024 για να ευθυγραμμιστούν τα ασφαλιστικά συμβόλαιά τους με όλες τις προϋποθέσεις της νέας ρύθμισης.

Πηγή: skai.gr

