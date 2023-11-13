Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,21% και στα 400,54 εκατ. ο τζίρος στο κλείσιμο

Ασθενείς ανοδικές τάσεις κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου.

Η αγορά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στην ανακοίνωση του deal της Alpha Bank - Unicredit και στις εξελίξεις που δρομολογούνται σχετικά με την αποεπένδυση του ΤΧΣ στην Εθνική.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.205,55 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,21%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.208,02 μονάδες (+0,44%) και χαμηλότερη τιμή στις 1.196,46 μονάδες(-0,55%).

Η αξία των συναλλαγών εκτοξεύθηκε στα 400,54 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 293,5 εκατ. ευρώ αφορούν στο πακέτο 8,98% των μετοχών της Alpha Bank( 211.138.299 μετοχές ) το οποίο μεταβιβάστηκε από το ΤΧΣ στην Unicredit.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε σε ποσοστό 0,10%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης σε ποσοστό 0,18%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Πειραιώς (+2,98%), της ΔΕΗ (+2,80%), της Σαράντης (+1,27%) και της Motor Oil (+1,11%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές του ΟΠΑΠ (-3,18%) και της Elvalhalcor (-1,43%).

Η μετοχή της Εθνική έκλεισε με άνοδο 0,77% στα 5,4820 ευρώ, πάνω από το εύρος των 5 - 5,44 ευρώ που θα είναι η τιμή διάθεση του 20% των μετοχών που κατέχει το ΤΧΣ. Η μετοχή της Alpha Bank έκλεισε με οριακή πτώση 0,04 στα 1,3945 ευρώ, λίγο υψηλότερα από τα 1,39 ευρώ, τιμή στην οποία μεταβιβάστηκε στην UniCredit το 9% των μετοχών της Alpha Bank.

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (+1,71%) και του Πετρελαίου (+0,99%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Ταξιδιών (-2,70%) και της Υγείας (-1,41%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Alpha Bank και η Eurobank διακινώντας 234.522.448 και 6.440.735 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Alpha Bank με 325,97 εκατ. ευρώ και η Εθνική με 13,52 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 52 πτωτικά και 20 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Κέκροψ +28,63% και Frigoglass+10,00%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: CNL Capital -17,55% και Χαϊδεμένος -6,25%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 19,1200 +0,53%

ALPHA BANK: 1,3945 -0,04%

AEGEAN AIRLINES: 11,3400 +0,71%

VIOHALCO: 4,9200 -0,61%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,3800 -0,15%

ΔΕΗ: 10,2500 +2,30%

COCA COLA HBC:23,9900 -0,46%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2000 αμετάβλητη

ΕΛΠΕ: 7,5000 +0,67%

ELVALHALCOR: 1,6560 -1,43%

ΕΘΝΙΚΗ: 5,4820 +0,77%

ΕΥΔΑΠ: 5,6900 +0,71%

EUROBANK: 1,4995 +0,30%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4600 -0,36%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,2600 +0,97%

MOTOR OIL: 21,9400 +1,11%

JUMBO: 25,9600 -0,08%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,5000 -0,69%

ΟΛΠ:21,8000 +0,69%

ΟΠΑΠ: 14,9000 -3,18%

ΟΤΕ: 12,6300 -0,16%

AUTOHELLAS:12,6600 αμετάβλητη

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,8300 +2,98%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,0000 +1,27%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,8100 +0,95%

