Στο πώς η υπερθέρμανση του πλανήτη μπορεί να αλλάξει τις διακοπές στη Μεσόγειο και ειδικότερα στην Ελλάδα αναφέρεται η εφημερίδα του Βερολίνου Berliner Morgenpost. «Η ‘Μικρή Βενετία’ είναι ένα από τα πιο ρομαντικά σημεία της Μυκόνου (…) Αλλά σε μερικές δεκαετίες αυτό το υπέροχο μέρος μπορεί να μην υπάρχει γιατί η άνοδος της στάθμης της θάλασσας διαβρώνει τα θεμέλια και τους τοίχους των σπιτιών. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας θα γίνει αισθητή στο μέλλον και στις παραλίες της Μυκόνου. Οι προβλέψεις των ερευνητών για την Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ανησυχητικές.»

Το ρεπορτάζ σημειώνει ότι «εξαιτίας της μεγάλης ακτογραμμής της, η Ελλάδα είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στην άνοδο της στάθμης των υδάτων» και αναφέρεται ειδικότερα σε προειδοποιήσεις για 293 ελληνικές παραλίες της καθηγήτριας Γεωγραφίας και Κλιματολογίας Νίκης Ευελπίδου στην Καθημερινή. Όπως σημειώνει το ρεπορτάζ, ακόμη και διάσημες παραλίες, όπως ο Μπάλος στην Κρήτη ή η διάσημη παραλία Κολώνα στην Κύθνο θα μπορούσαν να εξαφανιστούν.

Σύμφωνα με τον Κώστα Συνολάκη, Καθηγητή Φυσικών Καταστροφών στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας και πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής στην Ελλάδα, «πρόσφατες προβλέψεις δείχνουν ότι η στάθμη της θάλασσας στη Μεσόγειο θα μπορούσε να ανέλθει έως το 2100 κατά ένα μέτρο», σημειώνοντας ότι ιδιαίτερα ευάλωτες είναι «παραλίες με ψιλή άμμο και ήπιες πλαγιές», αυτές δηλαδή που προτιμούν οι παραθεριστές. Για τον ίδιο είναι σημαντικό να γίνονται μόνο φιλικές προς το περιβάλλον παρεμβάσεις».

Πάντως, όπως σημειώνει η εφημερίδα: «Οι διακοπές σε παραλίες της Μεσογείου μπορεί ούτως ή άλλως να αποτελούν παρελθόν. Μελέτη της Intrepid Travel από την Αυστραλία σε συνεργασία με την Foresight Laboratory προβλέπει ότι οι παραθεριστές θα στραφούν σε πιο δροσερούς προορισμούς στη Βόρεια Ευρώπη. Προορισμοί όπως η Ελλάδα και η Μαγιόρκα θα γίνουν πολύ ζεστοί κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής».

Γιατί ο τουρισμός ανθεί ξανά στην Ελλάδα

Πώς εξηγείται το νέοτουριστικό ρεκόρ στην Ελλάδα και γιατί μάλλον δεν θα διαρκέσει για πάντα; Το ερώτημα αυτό θέτει ρεπορτάζ στην Augsburger Allgemeine αναφερόμενο στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. «Οι προσπάθειες της ελληνικής κυβέρνησης για παράταση της ταξιδιωτικής περιόδου αποδίδουν. Ειδικά στη Ρόδο και την Κρήτη, νησιά με καλές καιρικές συνθήκες ακόμη και στα τέλη φθινοπώρου, πολλοί τουρ οπερέιτορ έχουν επεκτείνει τα προγράμματά τους ως τον Νοέμβριο. Κατά συνέπεια η Ελλάδα θα ξεπεράσει τις προ κορωνοϊού επιδόσεις της από το 2019 και θα σημειώσει νέο τουριστικό ρεκόρ» αναφέρει το ρεπορτάζ.

Όπως παρατηρεί: «Τα κύματα καύσωνα, οι δασικές πυρκαγιές και οι πλημμύρες δεν φαίνεται να έχουν μόνιμο αντίκτυπο στην επιθυμία των ανθρώπων να ταξιδεύουν». Από εκεί και πέρα γεγονός είναι επίσης ότι μόνο δύο προορισμοί κατέγραψαν φέτος πτώση: «η Μύκονος και η Σαντορίνη. Πολλοί ξενοδόχοι, κακομαθημένοι από την επιτυχία, ανέβασαν υπερβολικά τις τιμές». Ταυτόχρονα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «η ζέστη-ρεκόρ του φετινού καλοκαιριού με θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών δείχνει επίσης τα αναμενόμενα όρια ανάπτυξης», με την υπ. Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη να εστιάζει πρόσφατα σε τουριστική έκθεση στο Λονδίνο στη βιωσιμότητα. Κλείνοντας η τοπική εφημερίδα σημειώνει ότι «οι κλασικές διακοπές στην παραλία θα συνεχίσουν να γίνονται, όμως ταυτόχρονα η Ελλάδα θα ήθελε να επεκτείνει την προσφορά της θεματικά και γεωγραφικά».

Οι τεράστιες αιολικές δυνατότητες της Ελλάδας

Στα σχέδια της ελληνικής κυβέρνησης για πλωτά αιολικά πάρκα στο Αιγαίο και την πιθανότητα να τεθούν εν κινήσει οι πρώτες ανεμογεννήτριες το 2028 αναφέρεται εκτενές ρεπορτάζ στην οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Mεταξύ άλλων αναφέρει: «Η Ελλάδα ήδη διαθέτει ανεμογεννήτριες εμβέλειας πέντε γιγαβάτ. Όλες βρίσκονται στην ηπειρωτική Ελλάδα και οι καλύτερες τοποθεσίες για την κατασκευή τους είναι κατειλημμένες. Στην θάλασσα από την άλλη πλευρά φυσάει συνεχώς ο άνεμος και με μεγαλύτερες ταχύτητες. Τα υπεράκτια αιολικά πάρκα είναι επομένως απαραίτητα για τη φιλική προς το κλίμα παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Χωρίς αυτήν η Ελλάδα θα δυσκολευόταν να επιτύχει τους κλιματικούς στόχους της».

Ο ειδικός σε θέματα ενέργειας Γιώργος Στάμτσης αναφέρει πάντως ως εμπόδιο «τα μεγάλα βάθη στα νερά του Αιγαίου», κάτι που «απαιτεί τη χρήση πλωτών ανεμογεννητριών», μιας ακριβής τεχνολογίας που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Εντούτοις ο ειδικός αναμένει «μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους και εγχώριους επενδυτές. Σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους, πιθανοί ενδιαφερόμενοι θα ήταν μεταξύ άλλων οι RWE, Helleniq Energy, Ocean Winds, Copenhagen Offshore Partners, Equinor und Iberdrola».

Πηγή: DW - Δήμητρα Κυρανούδη, Βερολίνο

