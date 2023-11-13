Το ευρώ υποχωρεί 0,13%, στα 1,0672 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει πτώση σε ποσοστό 0,13% και διαμορφώνεται στα 1,0672 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 161,9450 γεν, στο 0,8715 με τη στερλίνα και στο 0,8715 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου ενισχύεται σε ποσοστό 0,20% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 151,7930 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,15% και διαμορφώνεται στα 1,2242 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

