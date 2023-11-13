Σε λειτουργία το νέο μικρό υδροηλεκτρικό της ΔΕΗ Ανανεώσιμες Μακροχώρι ΙΙ στην Ημαθία

Με ισχύ 4,84 MW, το έργο αξιοποιεί την αρδευτική διώρυγα του ποταμού Αλιάκμονα, για παραγωγή ενέργειας

Στα 88 ΜW η εγκατεστημένη ισχύς των 20 μικρών υδροηλεκτρικών της ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Την παραγωγή καθαρής ενέργειας με τη δύναμη του νερού ξεκίνησε ένα ακόμα μικρό υδροηλεκτρικό έργο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, ανεβάζοντας τον αριθμό των μικρών υδροηλεκτρικών της θυγατρικής της ΔΕΗ σε 20 και τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ τους σε 88 MW. Το Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο (ΜΥΗΕ) Μακροχώρι ΙΙ βρίσκεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας (δήμος Αλεξάνδρειας) και έχει εγκατεστημένη ισχύ 4,84 ΜW.

Το νέο έργο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα βέλτιστης αξιοποίησης των υδάτινων πόρων της χώρας. Αξιοποιεί το νερό της διώρυγας του ποταμού Αλιάκμονα η οποία αρδεύει περιοχές της Ημαθίας, της Πέλλας και της Θεσσαλονίκης (περίπου 900.000 στρέμματα) και υδροδοτεί το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Το νέο μικρό υδροηλεκτρικό έργο περιλαμβάνει υδροστροβίλους τύπου Kaplan S-type, με συνολική ονομαστική παροχή 75 κυβικά μέτρα νερού ανά δευτερόλεπτο, οι οποίοι με τη βοήθεια ηλεκτρογεννητριών 6.3 kV, καθώς και του υπόλοιπου κύριου και βοηθητικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, μετατρέπουν την κινητική ενέργεια του νερού σε ηλεκτρική.

Πλέον, μαζί με το υφιστάμενο μικρό υδροηλεκτρικό Μακροχώρι Ι αντίστοιχης ισχύος, το οποίο παρομοίως αξιοποιεί τις παροχές της αρδευτικής διώρυγας προς ηλεκτροπαραγωγή, τα δύο μικρά υδροηλεκτρικά έργα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες θα παράγουν κάθε χρόνο πάνω από 50 GWh πράσινης και καθαρής ενέργειας, που αντιστοιχεί στις ανάγκες περίπου 10.000 νοικοκυριών. Παράλληλα, με τη λειτουργία τους αποφεύγεται η εκπομπή 15.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα ετησίως.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, με 39 αιολικά πάρκα, 20 μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς, 32 φωτοβολταϊκούς σταθμούς και 1 υβριδικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος άνω των 670 MW, και το φιλόδοξο επενδυτικό της πλάνο, έχει τοποθετηθεί δυναμικά στον Ελληνικό χώρο των ΑΠΕ και δημιουργεί τις βάσεις για να οδηγήσει τον ενεργειακό μετασχηματισμό στη χώρα.

