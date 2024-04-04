Εξήντα εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Κομφούζιο» - Προστίθενται νέες καλλιέργειες

Στα 60 εκατ. ευρώ ανέρχεται ο προϋπολογισμός του προγράμματος «Κομφούζιο» σύμφωνα με την προδημοσίευση της 1ης πρόσκλησης της δράσης, σύμφωνα με το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

«Σκοπός της δράσης είναι να υποκατασταθεί σταδιακά η χημική καταπολέμηση σημαντικών εντομολογικών εχθρών των επιλέξιμων καλλιεργειών, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας των υδατικών πόρων και στην ανάκαμψη της βιοποικιλότητας» ανέφερε σε δήλωσή του ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης σημειώνοντας ότι «στόχος μας είναι να αξιοποιούμε στο έπακρο κάθε εθνικό ή ενωσιακό πόρο για να συμβάλλουμε στη βελτίωση της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων και στην ασφάλεια του καταναλωτή».

Η σχετική πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προγραμματίζεται να εκδοθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2024 και ουσιαστικά εγκαινιάζει την ενεργοποίηση των δράσεων για το περιβάλλον και το κλίμα του Πυλώνα ΙΙ της νέας ΚΑΠ 2023-2027, σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ.

Σημειώνεται ότι οι οπωρώνες και οι αμπελώνες, που θα ενταχθούν στο πλαίσιο της επικείμενης πρόσκλησης, αποτελούν νέες εκτάσεις, οι οποίες δεν είχαν ενταχθεί στην αντίστοιχη δράση στο παρελθόν.

Στις καλλιέργειες που ήταν ήδη επιλέξιμες στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) (πυρηνόκαρπα, μηλοειδή και αμπέλι), προστίθενται νέες καλλιέργειες (καρυδιά και εσπεριδοειδή) και νέοι εντομολογικοί εχθροί-στόχοι (ψευδόκοκκος αμπέλου και ανθοτρήτης εσπεριδοειδών).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

