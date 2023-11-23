Χρηματιστήριο: Άνοδος 0,14% και στα 77,134 εκατ. ευρώ ο τζίρος στο κλείσιμο

Σε χαμηλούς τόνους πραγματοποιήθηκαν οι συναλλαγές στη σημερινής συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, όπως και τις ευρωπαϊκές αγορές, λόγω κυρίως της αργίας στη Wall Street λόγω της Ημέρας των Ευχαριστιών.

Η αγορά έκλεισε σε ελαφρώς υψηλότερα, στην αντίσταση των 1.260 μονάδων, ενώ σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο τζίρος σε σχέση με τις προηγούμενες συνεδριάσεις.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.260,52 μονάδες, σημειώνοντας άνοδο 0,14%.

Ενδοσυνεδριακά κινήθηκε σε εύρος διακύμανσης 6,15 μονάδων. Κατέγραψε κατώτερη τιμή στις 1.254,50 μονάδες (-0,34%) κι ανώτερη τιμή στις 1.260,65 μονάδες (+0,15%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 77,134 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 20.388.521 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε οριακή άνοδο σε ποσοστό 0,08% ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύθηκε επίσης σε ποσοστό 0,08%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Elvalhalcor (+3,07%), της Ελλάκτωρ (+1,79%), της Μυτιληναίος (+1,79%) και της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,35%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Jumbo (-3,91%), της Viohalco (-1,08%), της Quest (-0,87%) και του ΟΤΕ (-0,85%).

Οι μετοχές της Jumbo διαπραγματεύθηκαν χωρίς το δικαίωμα στο έκτακτο μέρισμα ύψους 1,47 ευρώ ανά μετοχή.

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες των Βιομηχανικών Προϊόντων (+1,56%) και της Υγείας (+1,07%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Προσωπικών Προϊόντων (-3,51%)και των Τηλεπικοινωνιών (-0,85%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 3.928.820 και 3.371.372 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 18,90 εκατ. ευρώ και η Eurobank με 6,48 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 53 μετοχές, 51 πτωτικά και 19 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Doppler +8,44% και Ιντραλότ +7,03%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Frigoglass -9,66% και Κτήμα Λαζαρίδη -6,77%.

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 19,3400 -0,41%

ALPHA BANK: 1,5300 +1,06%

AEGEAN AIRLINES: 11,6000 +0,35%

VIOHALCO: 5,4800 -1,08%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,4800 +1,35%

ΔΕΗ: 10,4500 +0,97%

COCA COLA HBC: 25,2800 +0,32%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,2700 +1,79%

ΕΛΠΕ: 7,8400 -0,38%

ELVALHALCOR: 1,8120 +3,07%

ΕΘΝΙΚΗ: 6,2380 +0,61%

ΕΥΔΑΠ: 5,9100 +0,51%

EUROBANK: 1,6500 -0,63%

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,6800 -0,87%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,6800 +0,83%

MOTOR OIL: 23,6400 +0,60%

JUMBO: 25,0800 -3,91%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 36,3600 +1,79%

ΟΛΠ: 22,4000 +0,45%

ΟΠΑΠ: 14,5800 -0,14%

ΟΤΕ: 12,8900 -0,85%

AUTOHELLAS: 12,6000 +0,80%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 3,1500 αμετάβλητη

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,1800 +1,24%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 15,000 +0,07%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

