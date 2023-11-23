Συνάλλαγμα: Το ευρώ ενισχύεται 0,17%, στα 1,0908 δολάρια

Στην αγορά συναλλάγματος, το ευρώ έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,17% και διαμορφώνεται στα 1,0908 δολάρια.

Το ευρώ βρίσκεται στα 162,9520 γεν, στο 0,8693 με τη στερλίνα και στο 0,9644 με το ελβετικό φράγκο.

Η ισοτιμία του δολαρίου υποχωρεί οριακά σε ποσοστό 0,05% έναντι του γεν και διαμορφώνεται στα 149,4350 γεν.

Η στερλίνα έναντι του δολαρίου σημειώνει άνοδο 0,39% και διαμορφώνεται στα 1,2543 δολάρια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

