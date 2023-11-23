Στα 43,1 εκατ. ευρώ η στήριξη της ΕΕ για την Ελλάδα μέσω του Γεωργικού Αποθεματικού 2024

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για την Ελλάδα μέσω του Γεωργικού Αποθεματικού 2024 το ποσό των 43,1 εκατ. ευρώ σημειώνοντας πως πρόκειται για σχεδόν τριπλάσια στήριξη της ΕΕ προς τη χώρα μας, ενώ εγκρίθηκαν περί τα 8,6 εκατ. ευρώ για τη Σλοβενία, με δεδομένες τις καταστροφές που υπέστησαν τα δυο κράτη-μέλη. Το ποσό αυτό, σύμφωνα με την ΕΕ, οι δύο χώρες δύνανται να το συμπληρώσουν μέσω εθνικών κεφαλαίων, σε ποσοστό έως και 200% επί πλέον.

Όπως αναφέρει η απόφαση «οι σημαντικές ζημιές που προκλήθηκαν από τα γεγονότα αυτά στους γεωργικούς παραγωγούς και η συνακόλουθη απώλεια εισοδήματος για τους πληγέντες γεωργούς στην Ελλάδα και τη Σλοβενία θέτουν σε κίνδυνο την οικονομική βιωσιμότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων.

Τα ποσά που παρουσιάζονται σήμερα, λαμβάνουν υπόψη τις εκτιμήσεις των γεωργικών ζημιών από τη Σλοβενία και την Ελλάδα, καθώς και την αντίστοιχη βαρύτητα των δύο αυτών χωρών στον γεωργικό τομέα της ΕΕ, βάσει των μεριδίων τους στις άμεσες ενισχύσεις της ΚΓΠ.

Επιπλέον, εξετάστηκε η ανάγκη να διατηρηθούν επαρκείς πόροι εντός του γεωργικού αποθεματικού για την αντιμετώπιση πιθανών κρίσεων κατά τους εναπομείναντες μήνες του 2023 και του 2024.

Οι εθνικές αρχές της Ελλάδας και της Σλοβενίας θα διανείμουν άμεσα την ενίσχυση στους γεωργούς για την αντιστάθμιση των οικονομικών απωλειών, ενώ οι πληρωμές αναμένεται να πραγματοποιηθούν έως τις 31 Μαΐου 2024.

Και οι δύο χώρες θα πρέπει να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τις λεπτομέρειες εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων υπολογισμού της ενίσχυσης, του επιδιωκόμενου αντικτύπου του μέτρου, της αξιολόγησης, καθώς και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αποφυγή στρεβλώσεων του ανταγωνισμού και υπεραντισταθμίσεων. Οι δύο χώρες μπορούν να συμπληρώσουν αυτή τη στήριξη της ΕΕ έως και 200% με εθνικά κεφάλαια».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.