Xορηγούνται 11,72 εκατ. ευρώ για μετακινήσεις ΑμεΑ και πολυτέκνων στα ΚΤΕΛ

Το ποσό των 11.772.000 εκατ. ευρώ χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστου Σταϊκούρα, για την κάλυψη των μετακινήσεων Ατόμων με Αναπηρίες (ΑμεΑ), καθώς και πολύτεκνων οικογενειών στα ΚΤΕΛ, με μειωμένο κόμιστρο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών , προβλέπεται η χορήγηση του συγκεκριμένου ετήσιου ποσού αποζημίωσης των συγκοινωνιακών φορέων σε δύο δόσεις για το έτος 2023.

Η Α΄ δόση χορηγήθηκε τον Μάιο του 2023, ενώ σήμερα 1/12/23 ολοκληρώνεται η διαδικασία χορήγησης και της Β΄ δόσης, προκειμένου οι συγκοινωνιακοί φορείς να μπορέσουν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη μεταφορά ορισμένων κατηγοριών πολιτών με μειωμένο κόμιστρο.

Με τη χορήγηση της αποζημίωσης αυτής, η Πολιτεία αποδεικνύει έμπρακτα την υποστήριξή της στις πλέον ευπαθείς, αλλά και κρίσιμες κοινωνικά ομάδες πολιτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

