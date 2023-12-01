Τουρισμός για Όλους: Δεύτερος κύκλος με περισσότερους δικαιούχους

Περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους προβλέπει ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος «Τουρισμός για Όλους», για την έναρξη του οποίου η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη υπέγραψε την Προγραμματική Συμφωνία.

Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση ο νέος κύκλος του προγράμματος που μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, θα αξιοποιήσει αυξημένους πόρους, καθώς τα αδιάθετα κονδύλια του προηγούμενου κύκλου θα προστεθούν στο νέο πρόγραμμα, όπως προβλέφθηκε με πρόσφατη διάταξη νόμου που έφερε το Υπουργείο Τουρισμού.

Σύμφωνα με το υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα θα αφορά περισσότερους δυνητικούς δικαιούχους, καθώς διευρύνονται τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ στους ευεργετούμενους δικαιούχους που θα λαμβάνουν ενισχυμένο ποσό προστίθενται νέες, ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι πολύτεκνοι. Παράλληλα το ποσό που θα λάβουν όλοι οι κληρωθέντες δικαιούχοι θα είναι αυξημένο σε σχέση με τον Α' κύκλο.

Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί τον Ιανουάριο του νέου έτους και έτσι το πρόγραμμα θα απλώνεται στις δύο χειμερινές περιόδους που έπονται, ώστε η ζήτηση από Έλληνες πολίτες να επεκταθεί στις ορεινές περιοχές τις χώρας.

Ο νέος κύκλος του προγράμματος έχει ισχυρό κοινωνικό πρόσημο, αλλά ταυτόχρονα και αναπτυξιακό με όρους βιωσιμότητας, σύμφωνα δηλαδή με τη νέα στρατηγική του ελληνικού τουρισμού, για δίκαιη τουριστική ανάπτυξη με μέτρο και ισορροπία, τονίζει το υπουργείο Τουρισμού.

