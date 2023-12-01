Τροπολογία με την οποία απαλλάσσει τα μέλη του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ και του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων από αστικές ευθύνες έναντι τρίτων για πράξεις ή παραλείψεις, παρά μόνο για βαρεία αμέλεια και δόλο, κατέθεσε η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για τα «κόκκινα» δάνεια και τους servicers που ψηφίζεται σήμερα από την Ολομέλεια της Βουλή.

Ωστόσο, δεν απαλλάσσονται από τυχόν ευθύνη τους έναντι του Ταμείου. Για να ισχύσει η απαλλαγή από την αστική ευθύνη, πρέπει οι πράξεις τους να λαμβάνονται κατ' εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας και να θεωρούνται σύμφωνες με τους σκοπούς του Ταμείου.

Παράλληλα στην τροπολογία του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών προβλέπεται ότι:

Λαμβάνεται υποχρεωτικά γνωμοδότηση πιστωτικού ιδρύματος Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) και για τις αναφερόμενες συναλλαγές του ΤΑΙΠΕΔ, σχετικά με το δίκαιο και εύλογο αυτών.

Νομιμοποιούνται οι διαχειριστές απαιτήσεων από συμβάσεις δανείων και πιστώσεων, να ασκούν, ως δικαιούχοι διάδικοι, ένδικα βοηθήματα, να προβαίνουν σε δικαστικές ενέργειες, για είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, καθώς και να παρίστανται να συμμετέχουν στις αναφερόμενες διαδικασίες.

Προσδιορίζονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα για άσκηση από τους διαχειριστές πιστώσεων των παρεχόμενων δικαιωμάτων.

Παρέχεται η δυνατότητα στους χρηματοδοτικούς φορείς, κατά αντιπρότασή τους προς οφειλέτες των οποίων ακίνητο βρίσκεται διαδικασία πλειστηριασμού (εξαιρουμένων των ευάλωτων οφειλετών για τους οποίους έχει εκδοθεί βεβαίωση ευάλωτου οφειλέτη), να συμπεριλάβουν, ως όρο ρύθμισης, προκαταβολή σε οριζόμενο ποσοστό, προκύπτουσας από τον εξωδικαστικό μηχανισμό του ν. 4738/2020, οφειλής.

Επιτρέπεται η υποβολή, σε ορισθείσα προθεσμία, νέας αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες βεβαιώθηκαν κατά οριζόμενο χρονικό διάστημα, υπό τις αναφερόμενες προϋποθέσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

