Αναθεωρήθηκαν οι προθεσμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών, καθώς και την κατά περίπτωση αναστολή των εισπράξεων από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. στο πλαίσιο έκτακτων τροποποιήσεων για τη στήριξη κατοίκων σε περιοχές πληγείσες από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές.

Σύμφωνα με απόφαση του υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χάρη Θεοχάρη, χορηγείται παράταση έως και 6 μηνών ως προς την εκπλήρωση οφειλών προς το δημόσιο, φτάνοντας έως και την πλήρη αναστολή -όπου πληρούνται οι προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, το νέο, ευνοϊκό καθεστώς για τους φορολογούμενους που υπέστησαν ζημιές από τις φυσικές καταστροφές περιλαμβάνει τα εξής:

1. Σε ό,τι αφορά τις περιοχές:

i. Δημοτική Κοινότητα Αερινού της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, Δήμος Αλοννήσου και Δήμος Σκοπέλου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ii. Δημοτική Κοινότητα Μ. Περιβολακίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

iii. Δημοτικές Κοινότητες Βελεστίνου και Αγίου Γεωργίου της Δημοτικής Ενότητας Φερών, Δημοτικές Κοινότητες Καναλίων, Κερασιάς, Στεφανοβικείου και Ριζομύλου της Δημοτικής Ενότητας Κάρλας και Δημοτική Ενότητα Κεραμιδίου του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

iv. Δημοτική Κοινότητα Περιβλέπτου της Δημοτικής Ενότητας Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

v. Δήμος Ζαγοράς- Μουρεσίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

vi. Δήμος Νοτίου Πηλίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα Κοινότητες Αργαλαστής, Μετοχίου και Ξινόβρυσης της Δημοτικής Ενότητας Αργαλαστής, Κοινότητες Αφετών, Νεοχωρίου, Συκής, Πρόπαν (Καλαμακίου) και Λαμπινούς της Δημοτικής Ενότητας Αφετών, Κοινότητα Τρικερίου της Δημοτικής Ενότητας Τρικερίου, Κοινότητες Μηλεών, Βυζίτσας, Πινακατών, Καλών Νερών, Αγίου Γεωργίου Νηλείας της Δημοτικής Ενότητας Μηλεών, Κοινότητες Λαύκου, Μηλίνας και Προμυρίου της Δημοτικής Ενότητας Σηπιάδος.

vii. Δήμος Βόλου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

viii. Δήμος Αλμυρού της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

ix. Δήμος Σκιάθου της Περιφερειακής Ενότητας Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

x. Δημοτικές Ενότητες Ιστιαίας, Αιδηψού, Αρτεμισίου και Ωρεών του Δήμου Ιστιαίας–Αιδηψού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

xi. Δήμος Τυρνάβου της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας και Δημοτική Κοινότητα Μεγάλου Ελευθεροχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ποταμιάς, Δημοτική Κοινότητα Βερδικούσιας της Δημοτικής Ενότητας Βερδικούσιας, Δημοτική Κοινότητα Κρανέας της Δημοτικής Ενότητας Αντιχασίων, Δημοτικές Κοινότητες Καρυάς, Κρυόβρυσης, Συκαμινέας της Δημοτικής Ενότητας Καρυάς του Δήμου Ελασσόνας της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xii. Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xiii. Δημοτικές Ενότητες Καλλιφωνίου, Κάμπου, Καρδίτσας και Μητρόπολης του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xiv. Δήμος Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xv. Δημοτική Ενότητα Ιτάμου του Δήμου Καρδίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xvi. Δήμος Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xvii. Δήμος Παλαμά της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xviii. Δήμος Λίμνης Πλαστήρα της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xix. Δήμος Αργιθέας της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xx. Δήμος Λαρισαίων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xxi. Δήμος Τεμπών της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xxii. Δήμος Κιλελέρ της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xxiii. Δήμος Φαρσάλων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xxiv. Δήμος Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

xxv. Δήμος Φυλής της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

α. Παρατείνονται μέχρι και 29.12.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. /ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 29.12.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρ. 1β και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης.

β. Παρατείνονται μέχρι και την 29.03.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. /ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 29.03.2024, των φυσικών προσώπων για τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής και των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας, σύμφωνα με τους πίνακες του υπ’ αρ. 132/23.11.2023 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής όσον αφορά στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, τα στοιχεία των οποίων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο/επωνυμία) έχουν ταυτοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου.

2. Σε ό,τι αφορά τις περιοχές:

i. Δημοτική Ενότητα Ελυμνίων του Δήμου Λίμνης-Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ii. Δημοτικές Ενότητες Νηλέως και Κηρέως του Δήμου Λίμνης Μαντουδίου-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

iii. Δημοτική Κοινότητα Αλμυροποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Στυραίων του Δήμου Καρύστου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

iv. Δήμος Ερμιονίδας της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

v. Δήμος Σπετσών της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

vi. Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

vii. Δημοτικές Κοινότητες Μετσόβου, Ανηλίου και Βοτονοσίου της Δημοτικής Ενότητας Μετσόβου και Δημοτική Ενότητα Μηλέας του Δήμου Μετσόβου της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου.

α. Παρατείνονται μέχρι και την 29.12.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. /ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 05.09.2023 μέχρι και 29.12.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρ. 2β και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης.

β. Παρατείνονται μέχρι και την 29.03.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. /ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 05.09.2023 μέχρι και 29.03.2024, των φυσικών προσώπων για τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής και των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας σύμφωνα με τους πίνακες του υπ’ αρ. 132/23.11.2023 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής όσον αφορά στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, τα στοιχεία των οποίων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο/επωνυμία) έχουν ταυτοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου.

3. Σε ό,τι αφορά τις περιοχές:

i. Δήμος Τροιζηνίας – Μεθάνων της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

ii. Δημοτική Ενότητα Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

iii. Δήμος Λαμιέων της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

iv. Δήμος Αίγινας της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.

v. Δημοτικές Κοινότητες Νέας Επιδαύρου, Αρχαίας Επιδαύρου και Δήμαινας του Δήμου Επιδαύρου της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

vi. Δήμος Σαρωνικού της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

vii. Δήμος Δομοκού της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

viii. Δήμος Στυλίδας της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

ix. Δήμος Μακρακώμης της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,.

α. Παρατείνονται μέχρι και την 29.12.2023 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. /ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 06.09.2023 μέχρι και 29.12.2023, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου που δεν περιλαμβάνονται στους πίνακες της παρ. 3β και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις των άρθρων 2 και 3 της παρούσας απόφασης.

β. Παρατείνονται μέχρι και την 29.03.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. /ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 06.09.2023 μέχρι και 29.03.2024, των φυσικών προσώπων για τα οποία πιστοποιείται ότι έχουν υποστεί ζημιές στις κατοικίες τους στο πλαίσιο της ένταξής τους στο σχήμα παροχής στεγαστικής συνδρομής και αποζημίωσης οικοσκευής και των επιχειρήσεων που πιστοποιούνται ως πληγείσες με σχετική βεβαίωση της Περιφέρειας σύμφωνα με τους πίνακες του υπ’ αρ. 132/23.11.2023 εγγράφου του Γενικού Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής όσον αφορά στους πληγέντες από τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου 2023, τα στοιχεία των οποίων (ΑΦΜ, ονοματεπώνυμο/επωνυμία) έχουν ταυτοποιηθεί από την ΑΑΔΕ, με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση στις περιοχές της παρούσας παραγράφου.

4. Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από:

α. 04.09.2023 μέχρι και 04.12.2023 για τα πρόσωπα της παρ. 1α. του παρόντος άρθρου.

β. 04.09.2023 μέχρι και 04.03.2024 για τα πρόσωπα της παρ. 1β. του παρόντος άρθρου.

γ. 05.09.2023 μέχρι και 05.12.2023 για τα πρόσωπα της παρ. 2α. του παρόντος άρθρου.

δ. 05.09.2023 μέχρι και 05.03.2024 για τα πρόσωπα της παρ. 2β. του παρόντος άρθρου.

ε. 06.09.2023 μέχρι και 06.12.2023 για τα πρόσωπα της παρ. 3α. του παρόντος άρθρου.

στ. 06.09.2023 μέχρι και 06.03.2024 για τα πρόσωπα της παρ. 3β. του παρόντος άρθρου παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

5. Αναστέλλεται μέχρι και την:

α. 04.12.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 1α. του παρόντος άρθρου

β. 04.03.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 1β. του παρόντος άρθρου

γ. 05.12.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 05.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 2α. του παρόντος άρθρου

δ. 05.03.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 05.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 2β. του παρόντος άρθρου

ε. 06.12.2023 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 06.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 3α. του παρόντος άρθρου

στ. 06.03.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 06.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 3β. του παρόντος άρθρου».

2. Το άρθρο 2 της υπό στοιχεία Α. 1143/2023 (Β΄5599) απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τροποποιείται και διαμορφώνεται ως εξής:

«1.Παρατείνονται μέχρι και 29.03.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. /ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 29.03.2024, των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή έδρα ή εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί καθολικά από τις πλημμύρες Σεπτεμβρίου 2023, οι οποίες περιλαμβάνονται στα υπό στοιχεία 4515 Φ/09.09.2023 και υπ’ αρ. 4275/09.09.2023 έγγραφα του Πυροσβεστικού Σώματος Ελλάδας.

2. Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 04.9.2023 μέχρι και 04.03.2024 για τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

3. Αναστέλλεται μέχρι και 04.03.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.9.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου».

4. Μετά το άρθρο 2 προστίθεται άρθρο 3 στην υπό στοιχεία Α. 1143/2023 (Β΄5599) απόφαση Υφυπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σύμφωνα με την από 16.11.2023 Εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής του άρθρου 13 του ν. 4797/2021 (Α΄66) - ΠΥΣ 3/29.03.2021 (Α΄ 56). Πιο συγκεκριμένα:

«1. Παρατείνονται μέχρι και την 29.03.2024 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ./Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. /ΚΕ.Β.ΕΙΣ. οφειλών, οι οποίες λήγουν ή έληξαν από 04.09.2023 μέχρι και 29.03.2024:

α. των επιχειρήσεων που σχετίζονται με την τουριστική βιομηχανία (καταλύματα, εστίαση, τουριστικές επιχειρήσεις) και έχουν ενεργό, Κύριο ή Δευτερεύοντα, κωδικό δραστηριότητας στις 04.09.2023 που έχει δηλωθεί μέχρι και την 30.11.2023 στο Μητρώο από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, με έδρα ή εγκατάσταση στις κάτωθι περιοχές που επλήγησαν λόγω (α) της μη ασφαλούς οδικής πρόσβασης και (β) της ακαταλληλότητας των υδάτων:

i. Δημοτικές Κοινότητες Μορφοβουνίου, Κερασέας, Λαμπερού, Μεσενικόλα και Μοσχάτου της Δημοτικής Ενότητας Πλαστήρα και Δημοτικές Κοινότητες Πεζούλας, Καρβασαρά, Καρίτσης Δολόπων, Κρυονερίου, Μπελοκομίτης, Νεοχωρίου και Φυλακτής της Δημοτικής Ενότητας Νεβρόπολης Αγράφων του Δήμου Λίμνης Πλαστήρα.

ii. Δημοτικές Κοινότητες Ελάτης, Νεραιδοχωρίου και Περτουλίου της Δημοτικής Ενότητας Αιθηκών του Δήμου Πύλης.

iii. Δημοτικές Ενότητες Αγριάς, Ιωλκού, Πορταριάς, Αρτέμιδος και Μακρινίτσης του Δήμου Βόλου.

iv. Δήμος Νοτίου Πηλίου.

v. Δήμος Ζαγοράς – Μουρεσίου.

vi. Δημοτική Κοινότητα Στομίου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών, Οικισμός Κάτω Σωτηρίτσα της Δημοτικής Κοινότητας Σωτηρίτσης, οικισμοί Βελίκα, Παλιουριά, Κουτσουπιά και Κόκκινο Νερό Μελιβοίας της Δημοτικής Κοινότητας Μελιβοίας, οικισμοί Αγιόκαμπος και Κάτω Πολυδένδρι της Δημοτικής Κοινότητας Σκήτης, της Δημοτικής Ενότητας Μελιβοίας, Οικισμός Αλεξανδρινή της Δημοτικής Κοινότητας Παλαιοπύργου της Δημοτικής Ενότητας Ευρυμενών του Δήμου Αγιάς.

vii. Οικισμοί Νέα Μεσάγκαλα και Καστρί Λουτρό της Δημοτικής Κοινότητας Αιγάνης της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Ολύμπου του Δήμου Τεμπών.

viii. Δημοτικές Κοινότητες Καλλιρρόης, Αγίας Παρασκευής, Ανθούσης, Κατάφυτου (οικισμοί Κατάφυτο, Μηλέα), Κρανέας (οικισμοί Κρανέα, Δολιανά, Κονάκια), Πολυθέας, Στεφανίου και Χαλικίου της Δημοτικής Ενότητας Ασπροποτάμου του Δήμου Μετεώρων,

β. των επιχειρήσεων με καταλύματα (ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια) που έχουν ενεργό, Κύριο ή Δευτερεύοντα, κωδικό δραστηριότητας στις 04.09.2023 που έχει δηλωθεί μέχρι και την 30.11.2023 στο Μητρώο από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και έδρα ή εγκατάσταση στις κάτωθι περιοχές που επλήγησαν μόνο ή κυρίως λόγω της ακαταλληλότητας των υδάτων:

i. Δημοτική Κοινότητα Πύλης της Δημοτικής Ενότητας Πύλης του Δήμου Πύλης.

ii. Δημοτικές Ενότητες Βόλου, Νέας Αγχιάλου και Νέας Ιωνίας του Δήμου Βόλου.

iii. Δημοτικές Ενότητες Κάτω Ολύμπου και Αμπελακίων του Δήμου Τεμπών (εκτός των περιοχών που είναι στην περ. vii. της παρ. 1α. του παρόντος άρθρου) και γ. των αλιέων και των επιχειρήσεων εμπορίας αλιευμάτων που έχουν ενεργό, Κύριο ή Δευτερεύοντα, κωδικό δραστηριότητας στις 04.09.2023 που έχει δηλωθεί μέχρι και την 30.11.2023 στο Μητρώο από τους αναγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, και έδρα ή εγκατάσταση στις κάτωθι περιοχές που επλήγησαν λόγω των επιπτώσεων στο παραλιακό μέτωπο της Θεσσαλίας:

i. Δήμος Βόλου

ii. Δήμος Νοτίου Πηλίου

iii. Δήμος Αλμυρού

iv. Δήμος Ζαγοράς Μουρεσίου

v. Δήμος Ρήγα Φεραίου

vi. Δήμος Τεμπών

vii. Δήμος Αγιάς

2. Οι δόσεις ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής που λήγουν ή έληξαν από 04.9.2023 μέχρι και 04.03.2024 για τα πρόσωπα της παρ. 1 του παρόντος άρθρου παρατείνονται μετά το πέρας του προγράμματος ρύθμισης.

Η πρώτη δόση της ρύθμισης από εκείνες τις δόσεις για τις οποίες χορηγείται παράταση καταβολής καταβάλλεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα της τελευταίας δόσης του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής. Οι επόμενες παραταθείσες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών από την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης παραταθείσας. Η συνολική διάρκεια για τις ρυθμίσεις αυτές παρατείνεται κατά τους μήνες της χορηγηθείσας παράτασης. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι και προϋποθέσεις της εκάστοτε ρύθμισης τμηματικής καταβολής.

3. Αναστέλλεται μέχρι και την 04.03.2024 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 04.09.2023 οφειλών των προσώπων και οντοτήτων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.