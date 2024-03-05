"Σε λιγότερο από 20 ημέρες θα ανακοινωθεί νέα αύξηση του κατώτατου μιθού", ανέφερε σήμερα στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κωστής Χατζηδάκης.

"Η οικονομία πάει πολύ καλύτερα από ότι πήγαινε μέχρι το 2019. Η Ελλάδα έχει περιθώρια να πάει καλύτερα. Έχουμε όμως δρόμο μπροστά μας", ανέφερε ο κύριος Χατζηδάκης

Ερωτηθείς εάν υπάρχει περίπτωση οι πιο αδύναμοι να λάβουν βοήθημα το Πάσχα, ο υπουργός περιορίστηκε να πει ότι δεν επιθυμεί να οδηγήσει την Ελλάδα σε οπισθοδρόμηση, ικανοποιώντας κάποια απαίτηση.

"Δεν είμαι εγώ αυτός που θα πάει την Ελλάδα πίσω", ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχετικά με την επικείμενη συνάντηση του πρωθυπουργού με τους αγρότες, ο κύριος Χατζηδάκης απέκλεισε το ενδεχόμενο νέων παροχών, λέγοντας ότι η συζήτηση θα γίνει επί του πλαισίου της συζήτησης που έχει γίνει ήδη μεταξύ των αγροτών και του πρωθυπουργού.

"Έχουμε συγκεκριμένες αντοχές. Δεν μπορούμε σε κάθε συνάντηση να βγάζουμε άσσους από το μανίκι. Θα χάσουμε και τις παροχές και την όποια πρόοοδο μπορεί να φέρει νέες παροχές", τόνισε.

Σχετικά με τη σύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS ο υπουργός επανέλαβε ότι δεν υπάρξει καμία νέα παράταση.

"Αν συνεχίσουμε με τις παρατάσεις θα υπάρξουν penalties και για τη χώρα και για αυτούς που δεν θα συνδεθούν. Εάν δεν κλείσει το έργο, θα διακοπεί μέρος της χρηματοδότησης της χώρας από τις Βρυξέλλες. Να το πάρουν τοις μετρητοίς. Μην έρθουν στο τέλος και ζητούν νέα παράταση γιατί δεν θα μπορούμε να τους δώσουμε", ανέφερε χαρακτηριστικά.

"Έχουμε να κάνουμε με μία μεταρρύθμιση για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Τελικός στόχος είναι να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τους φορολογικούς συντελεστές", πρόσθεσε ο υπουργός.

Πηγή: skai.gr

