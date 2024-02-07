Του Χρυσόστομου Τσούφη

Με σταθερά βήματα, το Υπουργείο Οικονομικών ξεδιπλώνει το διαθέσιμο οπλοστάσιό του για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση των δημοσίων ταμείων, με στόχο τα 2δισ€ έως το 2026.



Η τελευταία κίνηση έχει να κάνει με την απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών Χάρη Θεοχάρη, η οποία καθιστά υποχρεωτική την προσυμπλήρωση εσόδων, εξόδων και αντίστοιχων φόρων στις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ των επιχειρήσεων με στόχο τη διευκόλυνση τους στην εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.



Η απόφαση έχει αναδρομικό χαρακτήρα καθώς προβλέπει ότι η προσυμπλήρωση γίνεται με βάση τα στοιχεία που διαβιβάζονται στο myDATA και τον λογιστικό χαρακτηρισμό τους από τις υπόχρεες σε δήλωση επιχειρήσεις για τις δηλώσεις ΦΠΑ που υποβάλλονται από 1.1.2024 και εφεξής.

Έτσι διασφαλίζεται ο βασικός κανόνας ότι τα έσοδα δεν μπορεί να είναι λιγότερα και οι δαπάνες δεν μπορεί να είναι περισσότερες από όσα διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA οι επιχειρήσεις. Προς ώρας προβλέπεται μια απόκλιση 30% , διακριτή στα έσοδα και στα έξοδα, όμως στόχος της ηγεσίας του ΥΠΟΙΚ είναι το ποσοστό της απόκλισης να φθίνει σταδιακά μέχρι το μηδενισμό της.



Τα στοιχεία των προσυμπληρωμένων δηλώσεων ΦΠΑ θα είναι κλειδωμένα, δεν θα μπορεί δηλαδή ο επιχειρηματίας να τα... διορθώσει παρά μόνο αν πρόκειται είτε να αυξήσει τα αναγραφόμενα έσοδα ή να μειώσει τις αναγραφόμενες δαπάνες.



Το μέτρο αυτό έρχεται να κουμπώσει με τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS, η διαδικασία της οποίας προχωρά κανονικά.

Οι 35 νέοι κλάδοι της λιανικής αγοράς στους οποίους επεκτάθηκε η υποχρεωτική χρήση POS έχουν λάβει παράταση έως τις 29 Φεβρουαρίου για να προμηθευτούν ( ή τουλάχιστον να έχουν παραγγείλει) τα «μηχανάκια» χωρίς να απειλούνται από το πρόστιμο των 1500€.



Ο στόχος και μεγάλο στοίχημα για τον Κωστή Χατζηδάκη είναι έως τις 29 Φεβρουαρίου να υπάρχει πλήρης σύνδεση POS και ταμειακών μηχανών. Παρ' όλα – και παρότι ο Υπουργός Οικονομικών δεν θέλει καν να ακούει για παράταση- κύκλοι του υπουργείου σχολίαζαν στο skai.gr ότι δεν μπορούν να αποκλείσουν τελικά παράταση εξαιτίας όπως έλεγαν χαρακτηριστικά φυσικών περιορισμών. Σε όλη την Ελληνική επιικράτεια υπάρχουν μόνο 600 εξειδικευμένοι τεχνικοί που έχουν αναλάβει το έργο της διασύνδεσης περισσότερων από 500.000 ταμειακών με POS.



Αν σε όλα αυτά προστεθεί και η αλλαγή στον τρόπο φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων με την επιβολή ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος , τότε το δυνητικό όφελος για τα δημόσια ταμεία μπορεί να ξεπεράσει τα 2,5δισ€ έως το 2026.

Πηγή: skai.gr

