Ξεκινά σήμερα η διαπραγμάτευση των μετοχών του Αερολιμένα Αθηνών στο Χρηματιστήριο

Αρχίζει σήμερα Τετάρτη η διαπραγμάτευση των μετοχών του «Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε.» με τιμή 8,20 ευρώ ανά μετοχή, η οποία είναι ίση με την τιμή διάθεσης της πρόσφατης δημόσιας προσφοράς.

H Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, κατά τη χθεσινή της συνεδρίαση, ενέκρινε την εισαγωγή του συνόλου των 300.000.000 κοινών ονομαστικών μετοχών της εταιρείας «στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Η πρόσφατη δημόσια εγγραφή προσέλκυσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 8 δισ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 12 φορές. Τα έσοδα της δημόσιας προσφοράς ανήλθαν σε 784,7 εκατ. ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

