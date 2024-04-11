Οι οικονομικές τεκτονικές αλλαγές και οι ευκαιρίες για επενδύσεις στην Ελλάδα, επισημάνθηκαν κατά τη διάρκεια του πάνελ με συντονιστή τον κ. Γιάννο Κοντόπουλο, Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών στο 9o Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών.

Ο Cross Asset Research Analyst J.P. Morgan, United Kingdom, κ. Νικόλαος Πανηγυρτζόγλου, ανέφερε ότι η αγορά κινείται με την ελπίδα του αποπληθωρισμού, αλλά στην πραγματικότητα ο πληθωρισμός αυξάνεται.

Τόνισε πως ούτε τα ομόλογα, αλλά ούτε και το κεφάλαιο αποτελούν ένα πολύ καλό επενδυτικό μέρος αυτή την περίοδο και χαρακτήρισε ως αρκετά καλύτερα τα commodities, αν και σχολίασε ότι θα απέφευγε τον χρυσό.

Για τη χώρα μας ανέφερε ότι τα θετικά νέα είναι η επαναφορά της επενδυτικής βαθμίδας, αλλά ανησυχεί για τη δυνατότητα ανάπτυξης της χώρας μας θέτοντας το ερώτημα «μετά το Ταμείο Ανάκαμψης, τι έρχεται;».

Από τη θέση του, ο Global Head of FX and EM Macro Strategy Barclays Corporate & Investment Bank, United Kingdom, κ. Θέμος Φιωτάκης, τόνισε ότι υπάρχουν τρεις οικονομικές τεκτονικές πλάκες που κινούνται αργά αλλά προκαλούν σεισμούς.

Η πρώτη είναι οι ΗΠΑ, οι οποίες τηρούν μία στάση αποστασιοποίησης και είναι μία κλειστή οικονομία που βρίσκεται σε υπερδιέγερση.

Η δεύτερη είναι η Κίνα, που μεταλλάσσει ταχέως την οικονομία της βραχυπρόθεσμα «στοχεύοντας» βασικούς τομείς της.

Η τρίτη είναι η Ευρώπη που δέχεται ένα ισχυρό πλήγμα στο οικονομικό της μοντέλο και βιώνει υψηλά επιτόκια δανεισμού μαζί με την επιβράδυνση της ανάπτυξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να πρέπει να αντιδράσει άμεσα, αλλά ακόμα δεν έχει εντοπιστεί το πρόβλημα, ενώ χρειάζεται να αλλάξει το «business model» της.

Όσον αφορά τη χώρα μας ανέφερε ότι βρίσκεται στον τρίτο μέγα-κύκλο οικονομικής της ανάπτυξης και ότι η στροφή στις επενδύσεις του κλάδου της τεχνολογίας θα τη βοηθήσουν.

Ο CIΟ της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Παναγιώτης Βλαχόπουλος, επισήμανε ότι η ο πληθωρισμός οφείλεται στην παγκοσμιοποίηση, τις αλλαγές που έχουν ξεκινήσει στη κινεζική οικονομία, την μετακίνηση κεφαλαίου και εργατικού προσωπικού, καθώς και τα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα.

Εκτίμησε ότι ο πληθωρισμός ήρθε για να μείνει και πρέπει να σκεφτούμε εκτός της πεπατημένης και να δούμε τι έχει συμβεί ιστορικά σε περιόδους στις οποίες είχαμε αποδιοργανωτικές κινήσεις. Χαρακτήρισε καλό επενδυτικό asset το real estate ενώ αρκετά σημαντική είναι και η τεχνολογία.

Για την Ελλάδα, ανέφερε ότι το Sovereign Wealth Fund είναι καλά νέα. Πρόσθεσε, δε, ότι όλοι οι τομείς της ελληνικής οικονομίας είναι πλέον άξιοι επενδύσεων καθώς επιβίωσαν από την κρίση. Η τεχνολογία είναι ένας τομέας που θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό πόλο επενδύσεων στη χώρα μας καθώς αποτελεί σημείο αναφοράς και επενδύσεων, αλλά και προσέλκυσης εργατικού δυναμικού από κολοσσούς του κλάδου.

