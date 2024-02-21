Χρηματοδότηση 65 εκ.ευρώ μέσω του νέου ΕΣΠΑ σε επιχειρήσεις στη Χαλκιδική

Την πρώτη δράση ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, που χρηματοδοτείται από το νέο ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσίασε στον Πολύγυρο, ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας. Η Χαλκιδική είναι η τέταρτη Περιφερειακή Ενότητα της Κεντρικής Μακεδονίας, όπου παρουσιάζεται η συγκεκριμένη δράση. Ο κ. Τζιτζικώστας, μιλώντας σε εκδήλωση στο Επιμελητήριο Χαλκιδικής, αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της δράσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς εκείνες θα ωφεληθούν περισσότερο από τις ενισχύσεις, που προβλέπονται. Κάλεσε τους φορείς, τις επιχειρήσεις και όσους πολίτες θέλουν να ιδρύσουν νέα επιχείρηση, να αξιοποιήσουν τη συγκεκριμένη δράση, ώστε να απορροφηθούν στο σύνολό τους και άμεσα συνολικοί πόροι 65 εκ. ευρώ, που διαθέτει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας μέσω του νέου ΕΣΠΑ για τη συγκεκριμένη δράση.

“Για την ενίσχυση των επιχειρήσεων δεν θα διατεθούν μόνον αυτοί οι πόροι. Τα κονδύλια είναι περισσότερα στο νέο ΕΣΠΑ και θα ακολουθήσουν κι άλλες ανάλογες δράσεις. Είναι ωστόσο πολύ σημαντικό να αρχίσουμε όλοι μαζί δυναμικά την απορρόφηση των ευρωπαϊκών πόρων για τις επιχειρήσεις, διότι μέσα από την πλήρη αξιοποίησή τους θα μπορέσουμε να στηρίξουμε υφιστάμενες επιχειρήσεις, να υποστηρίξουμε τους συμπολίτες μας που σκοπεύουν να δημιουργήσουν νέα επιχείρηση και κυρίως να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας και νέο εισόδημα σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Ανάπτυξη για όλους και παντού» τόνισε ο κ Τζιτζικώστας.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι από 60.000 ευρώ έως και 400.000 ευρώ, ενώ το ποσοστό της χρηματοδότησης ανέρχεται στο 45% του συνολικού προϋπολογισμού κάθε επενδυτικού σχεδίου. Αυτό σημαίνει- πρόσθεσε- ότι τα 65 εκ. ευρώ που διαθέτουμε εμείς για την επιχειρηματικότητα θα κινητοποιήσουν ακόμα περισσότερους ιδιωτικούς πόρους, οπότε το αποτύπωμα της συγκεκριμένης δράσης στην περιφερειακή οικονομία της Κεντρικής Μακεδονίας θα είναι πολύ μεγάλο. Δεδομένου ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι ο βασικός μοχλός οικονομικής ανάπτυξης και βασικός πυλώνας της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή μας, ο στόχος της δράσης είναι ξεκάθαρα να ενισχυθούν κυρίως αυτές οι επιχειρήσεις. Ο στόχος μας είναι το 2024 να είναι ‘Έτος Επιχειρηματικότητας’ για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

Η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας απέδειξε όλα αυτά τα χρόνια ότι ξέρει πώς να μετατρέπει τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους σε μετρήσιμο έργο για όλους τους συμπολίτες μας και πώς να αξιοποιεί και το τελευταίο ευρώ σε όφελος του πολίτη και του τόπου, για την ανάπτυξη και την πρόοδο. Κι αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και στο νέο ΕΣΠΑ”, επισήμανε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης. Η συγκεκριμένη δράση ενισχύει επιχειρήσεις στους τομείς καινοτομίας και ψηφιακές τεχνολογίες, περιβάλλον, αειφόρος ενέργεια και κυκλική οικονομία, τουρισμός και πολιτισμός, οπτικοακουστικές παραγωγές και κινηματογραφική βιομηχανία, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα, αγροδιατροφή, φάρμακα και βιοεπιστήμες. Η δράση θα υλοποιηθεί από τον ΕΦΕΠΑΕ και την ΚΕΠΑ ΑΝΕΜ, σε συνεργασία με το One Stop Liaison Office της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων και η αξιολόγηση θα γίνει με απολύτως αντικειμενικά και ξεκάθαρα κριτήρια, χωρίς καμία απόκλιση από αυτό τον κανόνα.

“Στόχος μας είναι να δώσουμε τη δυνατότητα στις τοπικές μας επιχειρήσεις να αναπτυχθούν, να γίνουν ακόμα πιο ανταγωνιστικές, να ενσωματώσουν την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες, να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους, να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας. Ουσιαστικά, και με αυτή τη δράση, ενισχύουμε τους τρεις πυλώνες μας: τις τοπικές μας επιχειρήσεις, το ανθρώπινο δυναμικό και την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα”, είπε ο κ. Τζιτζικώστας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

