Σταθεροποιητικές τάσεις στην αγορά ομολόγων

Σταθεροιητικές τάσεις επικρατούν σήμερα στην δευτερογενή αγορά ομολόγων, ενώ αυξομειώσεις σημειώθηκαν στις αποδόσεις των ομολόγων απουσία σημαντικών ειδήσεων.

Στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Συναλλαγών της Τραπέζης της Ελλάδος (ΗΔΑΤ) καταγράφηκαν συναλλαγές 98 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 39 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε εντολές αγοράς.

Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου αναφοράς υποχώρησε οριακά στο 3,46% από 3,47% που έκλεισε χθες, έναντι 2,44% του αντίστοιχου γερμανικού τίτλου με αποτέλεσμα το περιθώριο να περιοριστεί στο 1,02%

Στην αγορά συναλλάγματος ανοδικά κινείται το ευρώ έναντι του δολαρίου καθώς το ευρωπαϊκό νόμισμα διαπραγματευόταν νωρίς το απόγευμα στα 1,0815 δολ , έναντι 1,0791 δολ. που άνοιξε η αγορά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

