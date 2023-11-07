Χρηματιστήριο: Απώλειες 0,69% την Τρίτη - Στις 1.228,87 μονάδες ο Γενικός Δείκτης

Ήπια υποχώρηση κατέγραψαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου, με τους επενδυτές να προχωρούν σε ρευστοποιήσεις για κατοχύρωση βραχυχρονίων κερδών, εν μέσω ήπιας πτωτικής κίνησης των ευρωπαϊκών αγορών.

O Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 1.228,87 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 0,69%.

Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 1.240,75 μονάδες (+0,27%) και κατώτερη τιμή στις 1.225,83 μονάδες (-0,93%).

Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 74,85 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 18.109.165 μετοχές.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,02%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε οριακά σε ποσοστό 0,03%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Aegean (+2,29%), της Jumbo (+1,42%), της Τιτάν (+1,30%) και της Lamda (+0,78%) και της Σαράντης (+0,76%).

Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Μυτιληναίος (-2,79%), της Ελλάκτωρ (-2,40%), της Elvalhalcor (-2,08%) και της Εθνικής (-1,96%).

Από τους επιμέρους δείκτες, τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι δείκτες της Υγείας (+4,16%) και ων Προσωπικών Προϊόντων (+1,16%), ενώ τις μεγαλύτερες απώλειες σημείωσαν οι δείκτες των Βιομηχανικών Προϊόντων (-2,43%) και των Τηλεπικοινωνιών (-2,29%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσίασαν η Eurobank και η Alpha Bank διακινώντας 4.234.317 και 3.572.856 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημείωσαν η Εθνική με 10,48 εκατ. ευρώ και η Μυτιληναίος με 8,83 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινήθηκαν 50 μετοχές, 49 πτωτικά και 26 παρέμειναν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο σημείωσαν οι μετοχές: Medicon +11,11% και Mermeren +9,18%.

Τη μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι μετοχές: Μπήτρος -10,00% και Trastor -5,50%,

Οι μετοχές του δείκτη υψηλής κεφαλαιοποίησης έκλεισαν ως εξής:

ΤΙΤΑΝ: 18,6600 +1,30%

ALPHA BANK: 1,4595 -1,85%

AEGEAN AIRLINES: 11,6200 +2,29%

VIOHALCO: 5,0700 +0,40%

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: 13,6000 -0,44%

ΔΕΗ: 10,0700 -1,08%

COCA COLA HBC:24,4800 -0,57%

ΕΛΛΑΚΤΩΡ: 2,0300 -2,40%

ΕΛΠΕ: 7,4800 -0,93%

ELVALHALCOR: 1,6940 -2,08%

ΕΘΝΙΚΗ: 5,5000 -1,96%

ΕΥΔΑΠ: 5,7700 -0,17%

EUROBANK: 1,5500 αμετάβλητη

QUEST ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ: 5,4500 -0,37%

LAMDA DEVELOPMENT: 6,5000 +0,78%

MOTOR OIL: 23,4800 -0,93%

JUMBO: 27,1000 +1,42%

ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ: 34,8400 -2,79%

ΟΛΠ:21,6000 αμετάβλητη

ΟΠΑΠ: 15,3000 -1,29%

ΟΤΕ: 13,5600 -2,31%

AUTOHELLAS:12,7000 -1,55%

ΠΕΙΡΑΙΩΣ: 2,9300 -1,88%

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: 8,0000 +0,76%

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: 14,6000 -0,61%

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.