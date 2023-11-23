Βουλή: «Πρεμιέρα» της συζήτησης του προϋπολογισμού

Το περιεχόμενο της «βιώσιμης ανάπτυξης», οι τιμές στην αγορά, τα λαϊκά εισοδήματα, η φορολογία, βρίσκονται στο επίκεντρο των παρεμβάσεων των εισηγητών των κομμάτων, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2024, στην επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Η κυβερνητική πλειοψηφία εμφατικά αναφέρεται στην πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης και στις παρεμβάσεις ενίσχυσης του εισοδήματος των πολιτών -αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, άρση του παγώματος τριετιών, αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και αύξηση στις συντάξεις- αλλά σύσσωμη η αντιπολίτευση κατηγορεί για εμπαιγμό την κυβέρνηση, την οποία καλεί να αναλογιστεί την αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος και την εκτόξευση του ιδιωτικού χρέους.

Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας, ανέφερε ότι «η πολιτική της βιώσιμης ανάπτυξης, που στηρίζει τους πιο ευάλωτους χωρίς να στραγγαλίζει τους συνεπείς φορολογούμενους, είναι και η πυξίδα της πολιτικής της κυβέρνησης για το μέλλον, πάντα με σύνεση για να μην διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία».

«Από τον Ιούλιο του 2019, η διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί μεθοδικά με όραμα και με ασφάλεια το καράβι της πατρίδας μας για ένα καλύτερο αύριο», είπε ο κ. Πέτσας και πρόσθεσε πως ο προϋπολογισμός του 2024 στηρίζει την εθνική οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, με τρόπο που συμβάλλει και στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή, έτσι ώστε να μειώνονται οι ανισότητες, να μην μένει κανείς πίσω, «να πηγαίνουμε όλοι μαζί μπροστά και η Ελλάδα μας ακόμη πιο ψηλά».

«Ο προϋπολογισμός του 2024 επιβεβαιώνει ότι πρώτη μας προτεραιότητα είναι η αύξηση του εισοδήματος των Ελλήνων», είπε ο κ. Πέτσας, αναφερόμενος στις αυξήσεις στους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, την άρση του παγώματος τριετιών, την αύξηση του αφορολόγητου για οικογένειες με παιδιά, την αύξηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος και την αύξηση στις συντάξεις.

Σε σχέση με τα μέτρα για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής, ο κ. Πέτσας είπε ότι τα χρήματα που θα εισπράξει το Δημόσιο συνιστούν κοινωνικό μέρισμα, γιατί είναι σαφής η δέσμευση του πρωθυπουργού να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά στην κοινωνία, για καλύτερη δημόσια υγεία, περισσότερες δαπάνες για την παιδεία, ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και της άμυνας της πατρίδας.

Επειδή δε το μέρισμα από την ανάπτυξη πρέπει να διαχέεται στην κοινωνία, ο προϋπολογισμός του 2024 συμπεριλαμβάνει δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ, που ενισχύουν το εισόδημα, ιδίως χαμηλόμισθων και χαμηλοσυνταξιούχων και συμβάλλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και τη μείωση του κινδύνου φτώχειας, σημείωσε ο γενικός εισηγητής της ΝΔ.

Ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, αναφέρθηκε εμφατικά στην ακρίβεια, στις επικείμενες παρεμβάσεις για τους ελεύθερους επαγγελματίες που, όπως είπε, η κυβέρνηση τους ενέπαιξε προεκλογικά, αλλά και τις παρεμβάσεις στους μισθωτούς, λέγοντας ότι αυτά τα οποία προωθεί η κυβέρνηση απέχουν έτη φωτός από όσα τους είχε υποσχεθεί προεκλογικά. Στο κλίμα αυτό, ο βουλευτής κάλεσε την κυβέρνηση να αποσαφηνίσει αν ισχύει η δέσμευσή της ότι ο μισθός, το 2025-2026, θα πάει στα 1.500 ευρώ. Ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στη διόγκωση του ιδιωτικού χρέους, «με τα 1,5 εκατομμύριο ΑΦΜ στο μέτρο αναγκαστικής είσπραξης», την ίδια ώρα που δεν έχουν πρόσβαση στον τραπεζικό δανεισμό μικρές επιχειρήσεις παρά μόνο μεγάλες επιχειρήσεις, αφού το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας είναι κομμένο και ραμμένο μόνο στα δικά τους μέτρα.

Ο Νίκος Παππάς αναφέρθηκε στη «μαζική χθεσινή διαμαρτυρία», για το φορολογικό, και σημείωσε: «Δεν θα ήθελα να το πιστέψω ότι στα δικά σας μάτια όλοι αυτοί οι άνθρωποι φοροδιαφεύγουν. Δικηγόροι που δεν έχουν γραφείο και αγωνίζονται για τα προς το ζην, μικροί και μεσαίοι επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα ούτε καν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές και ναι, μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι με εισόδημα χαμηλότερο από τις 11.000 ευρώ».

Ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ Πάρις Κουκουλόπουλος, ζήτησε εκ προοιμίου από την κυβέρνηση να αποσύρει το νομοσχέδιο για τους ελεύθερους επαγγελματίες επειδή «συνιστά μεγάλο αναχρονισμό αφού μας επιστρέφει στην εποχή των τεκμηρίων». Ο κ. Κουκουλόπουλος είπε ότι ο προϋπολογισμός είναι κοινωνικά άδικος, αναπτυξιακά ανεπαρκής και με άγνοια κινδύνου για τις «περιπέτειες που πάει να μπει η χώρα». Σημείωσε επίσης ότι σήμερα εξελίσσεται τεράστια αναδιανομή πλούτου, υπέρ των λίγων και ισχυρών, την ώρα που οι μικρομεσαίοι βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο ιδιωτικό χρέος και οι ευάλωτοι προσπαθούν να επιβιώσουν με τα επιδόματα. Την ίδια στιγμή, είπε ο γενικός εισηγητής του ΠΑΣΟΚ, η ακρίβεια σαρώνει και γι΄ αυτό η χώρα βρίσκεται στην προτελευταία θέση στον τομέα της αγοραστικής δύναμης. Αλλά και ως προς το αναπτυξιακό σκέλος, ο προϋπολογισμός, επισήμανε ο βουλευτής, στηρίζει την ανάπτυξη στον τουρισμό, το real estate και την λαϊκή κατανάλωση και όχι σε ουσιαστικές αναπτυξιακές πολιτικές.

O γενικός εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος, είπε ότι ο δρόμος της «ανάπτυξης» που ακολουθεί η κυβέρνηση και τα κόμματα που κυβέρνησαν και πριν από αυτήν, οδηγεί στη συγκέντρωση πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια και την ίδια ώρα οδηγεί στην εξαθλίωση τα μεγαλύτερα λαϊκά στρώματα. Η εργατική λαϊκή οικογένεια δέχεται συνεχή πλήγματα για να θωρακιστεί η καπιταλιστική ασυδοσία. Η καπιταλιστική κερδοφορία επιτυγχάνεται με τη συγκέντρωση των κλάδων της οικονομίας σε ομίλους και μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα, με την απελευθέρωση των αγορών, με την εμπορευματοποίηση τομέων όπως η υγεία που αναγκάζει τη λαϊκή οικογένεια να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη, είπε ο Νίκος Καραθανασόπουλος. Την ίδια ώρα με την αύξηση των επιτοκίων, τα λαϊκά νοικοκυριά αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, τις ίδιες συνέπειες έχει και η φορολογία, είπε ο γενικός εισηγητής του ΚΚΕ.

Ο γενικός εισηγητής της Ελληνικής Λύσης Βασίλης Βιλιάρδος, ανέφερε ότι ενώ απαιτείται απλοποίηση του φορολογικού συστήματος για την προσέλκυση επενδύσεων, η κυβέρνηση κινείται στην εντελώς αντίθεση κατεύθυνση. Υπογράμμισε επίσης ότι ο πληθωρισμός, ιδίως στα τρόφιμα, εξακολουθεί να πλήττει τα λαϊκά εισοδήματα, οδηγεί στην κατάρρευση το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη και μπορεί να εξασφαλίζει φορολογικά έσοδα αλλά στο τέλος θα έχουν χρεοκοπήσει οι πολίτες και, αν αυτό συνεχιστεί, σε λίγο καιρό η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να εισπράξει ούτε μέσω της άμεσης φορολογίας αφού θα εξανεμιστεί και η φοροδοτική ικανότητα. O βουλευτής αναφέρθηκε στην απουσία παραγωγικού μοντέλου, την ίδια ώρα που τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν συνεχή μείωση της παραγωγικότητας. Σε σχέση με την φορολογία, ο κ. Βιλιάρδος είπε πως αντί για τον κεφαλικό φόρο, η κυβέρνηση πρέπει να καταπολεμήσει την φοροδιαφυγή και να βελτιώσει την ανταποδοτικότητα των φόρων.

Ο γενικός εισηγητής των «Σπαρτιατών» Ιωάννης Κόντης, ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναμένει έσοδα με ευχολόγια, χωρίς όμως να αναλογίζεται την πραγματικότητα που δημιούργησαν για τα λαϊκά εισοδήματα, τα μνημόνια και ο πληθωρισμός. «Οι πολίτες στην καθημερινότητά τους, βλέπουν ότι δεν βγαίνουν, κόβουν από τις ανάγκες του σπιτιού, για τις ανάγκες των παιδιών τους. Που θα βγει αυτό; Θα ζούμε με κουπόνια;», ανέφερε ο κ. Κόντης.

Ο πρόεδρος της «Νίκης», Δημήτρης Νατσιός, είπε ότι δεν υπάρχει σχέδιο για πραγματική ανάπτυξη και ενίσχυση του παραγωγικού ιστού της χώρας. Οι οποιεσδήποτε αναιμικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις, έχουν ήδη εξανεμιστεί από την ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, τους πλειστηριασμούς, είπε ο κ. Νατσιός και επισήμανε ότι το αναπτυξιακό μοντέλο είναι ανύπαρκτο, το δημόσιο χρέος, από τα μεγαλύτερα στον κόσμο, μειώθηκε λίγο λόγω του πληθωρισμού. Την ίδια ώρα πολλοί δανειολήπτες αδυνατούν να εξυπηρετήσουν τις οφειλές τους στις τράπεζες, λόγω και της ανόδου των επιτοκίων, το εμπορικό ισοζύγιο είναι μονίμως αρνητικό, οι εγγυήσεις του ελληνικού Δημοσίου, αποτελούν ανοιχτή πληγή και άδηλο χρέος, είπε ο πρόεδρος της «Νίκης» που τόνισε ότι η Ελλάδα έχει κατακτήσει τα…σκήπτρα στην ανεργία των νέων ηλικίας από 25 έως 29 ετών, ενώ δεν υπάρχει μακροπρόθεσμο σχέδιο για την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

